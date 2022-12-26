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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

30 ديسمبر.. أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في الكويت

أحمد سعد
أحمد سعد

‎يستعد الفنان أحمد سعد، لإحياء حفل غنائي في الكويت يوم الجمعة الموافق 30 ديسمبر الشهر الجاري، وذلك تزامناً مع الاحتفال بالسنة الجديدة.

 

ومن المفترض أن يقدم أحمد سعد، أبرز الأغاني الخاصة به التي يحبها الجمهور.

 

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كان الفنان أحمد سعد، قد أحيا حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية، رفع شعار كامل العدد، إذ شهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا. 

 

قدم أحمد سعد، من  خلال الحفل، مجموعة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة وأبرزها أغنية «وقت شدة» التي طرحها مؤخرا وحققت نسب مشاهدات عالية عبر يوتيوب.

 

وقدم أحمد سعد خلال الحفل، أشهر أغانيه منها «سكوت سكوت، صدقيني لو بأيدي، لو جبنا سيرة الجدعنة، عليكي عيون، سألت، سايرينا يا دنيا، الملوك، يا مدلع . نفسي كتير، بصلي وانت بتتكلم»، وسط تفاعل جمهوره بالرقص والغناء وترديد كلمات أغانيه معه، وكعادته حرص سعد على خلق أجواء من المرح والبهجة مع كل فاصل غنائي مما زاد من تفاعل الجمهور.

 

أحدث أعمال أحمد سعد 

كان الفنان أحمد سعد قد وجّه رسالة شكر لجمهوره، بسبب تصدره تريند رقم 1 في مصر، وفي جميع الدول العربية كله بعد نجاح أغنيته "عليكي عيون" التي تخطت حاجز الـ 10 ملايين مشاهدة حتى الآن. 

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