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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هاني سرحان ينتهي من كتابة مسلسل حكايات وفي انتظار العرض

هاني سرحان
هاني سرحان

انتهت ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هاني سرحان من كتابة مسلسل حكايات، وفي انتظار العرض قريباً على قناة  On وOn Drama  ومنصة Watch it، ويتكون مسلسل حكايات من 45 حلقة مقسمة إلى ثلاثة أجزاء، الجزء الأول بعنوان حكايات جروب العيلة، والثاني حكايات جروب الماميز، والثالث حكايات جروب الدفعة.

 

ويقوم ببطولة الجزء الأول حكايات جروب العيلة، النجوم سميحة أيوب، أحمد سعيد عبد الغني، حنان سليمان، صفاء جلال، إسلام جمال، جيهان الشماشرجي، رشا مهدي، منير مكرم، وهو سيناريو وحوار منة فوزي، هند عبد الله، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج منال الصيفي.

 

بينما يقوم ببطولة الجزء الثاني حكايات جروب الماميز، النجوم خالد سليم، دينا فؤاد، وليد فواز، أماني كمال، انتصار، حجاج عبد العظيم، هبة عبد الغني، وهو سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، مي سعيد، معالجة درامية وإشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، ومن إخراج أحمد صالح.

 

كما يتصدر بطولة الجزء الثالث حكايات جروب الدفعة، النجوم شيري عادل، محمد عادل، أحمد ماجد، عمرو وهبه وبسمة داود وولاء الشريف وصفاء الطوخي وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام.

وفي الوقت نفسه تنتظر ورشة مصنع الحكايات إطلاق الجزء الثاني من مسلسل عنبر 6 وذلك خلال 2023، بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول وتصدره لتريند منصة شاهد vip طوال فترة عرضه.

 

مسلسل عنبر 6 مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحويلها إلى سيناريو درامي ورشة مصنع الحكايات، ويُعد المسلسل أحد أضخم الأعمال الدرامية والعربية، حيث تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية.

 

ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون هزت الرأي العام، ويعتبر مسلسل عنبر 6 هو ثالث الأعمال الدرامية التي تُطلقها ورشة مصنع الحكايات، وهي ورشة كتابة أسسها المؤلف هاني سرحان لتقديم أعمال درامية وسينمائية في مصر وجميع أنحاء الوطن العربي، وقد حققت الورشة نجاحًا على المنصات الرقمية بمسلسلي وصية بدر وقارئة الفنجان.

 

ويقوم ببطولة المسلسل نجوم العرب ومن بينهم سولاف فواخرجي، صبا مبارك، فاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نواف الظفيري، رنين مطر، رانيا عيسى، تاتيانا مرعب، نتاشا شوفاني، سلوى محمد علي، إيلي متري، فادي إبراهيم، بيار داغر، رندة كعدي، روزي الخولي، غيرتا عون وغيرهم، معالجة درامية لـهاني سرحان ودعاء عبد الوهاب، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مي سعيد، إنتاج شركة Eagle Films Productions، ومن إخراج علي العلي.

 

ورشة مصنع الحكايات لـ هاني سرحان

مصنع الحكايات هو مركز متخصص لكُتّاب ومطوّري السيناريو لمؤسسة هاني سرحان، يهدف إلى تعزيز الأعمال الدرامية والسينمائية بالوطن العربي، من خلال العمل على أفكار متميزة وتقديمها للسينما، الدراما، الراديو، وحتى ألعاب الفيديو.

 

هاني سرحان هو كاتب سيناريو ومؤلف مصري، استطاع أن يفرض نفسه في سوق الدراما المصرية بجزأين من مسلسل الأب الروحي، والذي حقق نجاحًا كبيرًا خارج مواسم المنافسة المعتادة، نافس في الموسم الرمضاني لأول مرة في 2019 بمسلسل لمس أكتاف، والذي تصدّر قوائم المشاهدات لأسابيع، الأمر الذي دفع النجم ياسر جلال لتكرار التعاون بينهما في مسلسل الفتوة 2020 الذي يدور في زمن قديم من منتصف القرن التاسع عشر في أحياء القاهرة القديمة وعصر الفتوات. نافس موسم رمضان الماضي بالجزء الثاني من مسلسل الاختيار (رجال الظل) والذي حقق نجاحًا جماهيريًا غير مسبوق، ويعمل حاليًا على أولى أعماله السينمائية بعنوان اللي مايتسموش"، وتعتبر ورشة مصنع الحكايات واحدة من مبادراته لتقديم أعمال سينمائية ودرامية في مصر وجميع أنحاء العالم العربي. 

هاني سرحان مصنع الحكايات مسلسل حكايات حكايات السيناريست هاني سرحان

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