حملات مكثفة على الأسواق والمحال العامة لمتابعة الالتزام بالتسعيرة في البحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية على كافة الأسواق والمحال التجارية ووضع أسعار على مختلف السلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين.

الالتزام بالأسعار المقررة بالبحيرة

الالتزام بالأسعار المقررة بالبحيرة

الالتزام بالأسعار المقررة بالبحيرة

وفي هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بالتنسيق مع التموين بالمرور على المحال العامة والماركت ومحلات الجزارة والمخابز والأسواق، وذلك لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق بكميات كافية أول بأول وبأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات المواطنين، مع الالتزام بالقرارات التموينية وفقاً للإشتراطات المقررة من حيث جودة السلع المعروضة وصلاحيتها والإلتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

وشددت نائب محافظ البحيرة علي ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع وإحتكارها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى معها.

ومن الجدير بالذكر أن المحافظة تقوم بسلسلة من الجولات الميدانية بقيادة الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وجميع القيادات التنفيذية منذ مطلع نوفمبر الماضي لمتابعة توافر السلع الغذائية والإستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار.