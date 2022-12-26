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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة على الأسواق والمحال العامة لمتابعة الالتزام بالتسعيرة في البحيرة

الالتزام بالأسعار
الالتزام بالأسعار المقررة بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة على ضرورة القيام بالمتابعة اليومية من خلال مختلف الجهات المعنية على كافة الأسواق والمحال التجارية ووضع أسعار على مختلف السلع الاستراتيجية التى تمس حياة المواطنين.

الالتزام بالأسعار المقررة  بالبحيرة 
الالتزام بالأسعار المقررة  بالبحيرة 
الالتزام بالأسعار المقررة  بالبحيرة 

وفي هذا الشأن قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة وادي النطرون بالتنسيق مع التموين بالمرور على المحال العامة والماركت ومحلات الجزارة والمخابز والأسواق، وذلك لمتابعة مدى توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق بكميات كافية أول بأول وبأسعار مناسبة لتلبية إحتياجات المواطنين، مع الالتزام بالقرارات التموينية وفقاً للإشتراطات المقررة من حيث جودة السلع المعروضة وصلاحيتها والإلتزام بإنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان.

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تقديم خدمات طبية وإجراء تحاليل لـ 430 مواطن بالبحيرة

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رفع 430 حالة إشغال طريق مخالف خلال حملات بالبحيرة

وشددت نائب محافظ البحيرة علي ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق  والتعامل بمنتهى الحسم مع أى محاولة  لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع وإحتكارها وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية، والتعامل الفورى معها.

ومن الجدير بالذكر أن المحافظة تقوم بسلسلة من الجولات الميدانية بقيادة الدكتورة/ نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة وجميع القيادات التنفيذية منذ مطلع نوفمبر الماضي لمتابعة توافر السلع الغذائية والإستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار.

محافظ البحيرة حملات مستمرة السلع الاستراتيجية المحال التجارية السلع الغذائية الجهات الرقابية الأسعار الوحده المحلية القيادات التنفيذية

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