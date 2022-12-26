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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سموحة يفقد خدمات محمد نادي قبل مواجهة المحلة بالدوري

لقاء الاهلي وسموحة
لقاء الاهلي وسموحة

يفقد فريق سموحة بقيادة طارق العشري المدير الفني للفريق خدمات محمد نادى خلال المواجهة المقبلة أمام غزل المحلة والمقرر لها يوم الجمعة المقبلة ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتعرض محمد نادى للإصابة بمزق في السمانة ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن المواجهة المقبلة بعد خضوعه للأشعة.

وأجري محمد نادى أشعة صباح اليوم ليتأكد إصابته بمزق من الدرجة الثالثة ليصبح خارج قائمة الفريق خلال المواجهة أمام غزل المحلة.

 ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة تدريباته اليوميه دون راحة استعدادا لمواجهة غزل المحلة يوم الجمعة المقبلة بالدوري المصري

وتعادل الفريق الاول لكرة القدم بنادي سموحة مع النادي الاهلي سلبيا في اللقاء الذي جمع بينهما مساء امس ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري .

وعبر طارق العشري المدير الفني للف الاول لكرة القدم بنادي سموحة عن سعادته با لاعيبه خلال مواجهة النادي الأهلي معربا عن تمنياته بتحقيق نتائج إيجابية خلال المواجهات المقبلة.

سموحة الأهلى الدوري المصري بطولة الدوري المصري الممتاز طارق العشري محمد نادي

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