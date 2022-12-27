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رئيس التحرير
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رياضة

مرتضى منصور : أدعم فيريرا كرئيس للزمالك ولكن زعلان منه كمشجع

صدى البلد

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك على تعادل الزمالك بقيادة البرتغالي فيريرا مع المقاولون العرب بدون أهداف ضمن منافسات الجولة التاسعة لبطولة الدوري المصري الممتاز .

قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك في تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك الفضائية اليوم : أنا كرئيس لنادى الزمالك العريق أدعم فيريرا لنهاية عقده وأن شاء الله سيفوز بالدوري وأرفض الحساب بالقطعة .

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أنه كمشجع زعلان من فيريرا خاصة أن التعادل مع المقاولون العرب أضاع فرصة تصدر الزمالك للدوري فى حالة الفوز بعد تعادل الأهلى مع سموحة.

وقال مرتضى منصور أن هناك لاعبين متميزين لم يحصلوا على فرصة حقيقة ولاعبون لا يلعبون فى مراكزهم وأتمنى أن يمنح فيريرا الصفقات الجديدة المتميزة  الفرصة الكاملة لإثبات جدارتهم خاصة أنهم لاعبين دوليين .

مران خططى للزمالك 

 وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء و المستبعدين من مواجهة المقاولون العرب الأخيرة في مسابقة الدوري، فقرة خططية خاصة على هامش مران اليوم الإثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة.

و شهدت هذه الفقرة التركيز على تنفيذ بعض الجمل التكتيكية الخاصة بخطة اللعب، تحت قيادة أسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وروي أجواش المدربين المساعدين.

عقب ذلك خاضت هذه المجموعة تقسيمة فنية قوية في جزء الملعب، تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها.

وشهدت التقسيمة مشاركة محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمد عبد الشافي و يوسف إبراهيم "أوباما" و عبدالله جمعة بالإضافة إلى باقي مجموعة البدلاء والمستبعدين من مواجهة المقاولون العرب الأخيرة.

تعليمات خاصة لفيريرا 

منح البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات خاصة لأحمد مصطفى "زيزو" لاعب وسط  الفريق، على هامش التدريبات التي أقيمت اليوم الإثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في الدوري.

وعقد فيريرا جلسة مع "زيزو" في حضور حسني خطاب المترجم، وتحدث معه في العديد من الأمور الفنية، ومنحه بعض التعليمات و النصائح في إطار الاستعداد للفترة المقبلة.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها باستاد القاهرة الدولي يوم الخميس المقبل.

مرتضى منصور الزمالك المقاولون العرب فيريرا الاسماعيلي

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