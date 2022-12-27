إصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة بوصلة أبو سلطان في الإسماعيلية

أصيب، قبل قليل، ١٧ عامل في انقلاب سيارة بوصلة أبو سلطان طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.



وكان اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، تلقي إخطارا من اللواء هنري ابراهيم رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة بإصابة ١٧ عاملا في انقلاب سيارة بوصلة ابو سلطان.



علي الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف الي مكان وقوع الحادث، لنقل المصابين الي اقرب مستشفي لتلقي العلاج اللازم.



تم نقل ١١ مصابا الي مستشفي جامعة قناة السويس و٥ آخرين الي مستشفي فايد وجاري المتابعة.

تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيق.