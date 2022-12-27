عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ربيع يشرح تاريخ القناة لأبناء المصريين بكندا من الجيل الثاني

الفريق اسامة ربيع
الفريق اسامة ربيع

رحب الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس بأبناء الجيل الثاني من ابناء المصريين بكندا، وذلك أثناء زيارتهم إلى القناة بحضور وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي.

 

وعرض الفريق أسامة ربيع شرحا تفصيلا عن تاريخ انشاء قناة السويس منذ نشأتها منذ ١٥٣ عاما وكيف تم حفرها بأيدي المصريين كما شرح الفريق كيفية انشاء قناة السويس الحديدة والتي تم افتتاحها في عام ٢٠١٥ .

 

وأكد رئيس هيئة قناة السويس على أهمية إنشاء قناة السويس الجديدة وكيف ساهمت في دعم التجارة الدولية وتقليل مدة انتظار السفت العابرة من خلال القناة وكيف تم إنشاؤها لتناسب مع السفن العملاقة.

 

وأردف ربيع أن  ٩٤٪ من سفن العالم تستطيع العبور من خلال قناة السويس مؤكدا أن أكبر سفينة حاويات شحن بالعالم قد مرت الشهر الماضي عبر    قناة السويس.

 

 

 

 


وتنظم وزارة الهجرة اليوم زيارة لوفد لشباب الجيل الثاني من ابناء المصريين بكندا، إلى قناة السويس، وذلك بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

 

 

 


كانت قد  نظمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" زيارة لوفد الطلاب المصريين بكندا الي  محافظة القليوبية، شارك في الزيارة السفير محمد خيرت، مساعد وزيرة الهجرة للتعاون الدولي، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وعدد من أعضاء مجلس النواب، و فيبي وصفي، مديرة "مدرسة فيلوباتير" في كندا، ووفد من أبناء المصريين بالخارج من كندا وشارك بالزيارة أيضا كل من الاستاذ خالد العرفي رئيس مدينة شبين القناطر والأستاذ سمير صبحي عضو مجلس النواب والأستاذ مصطفي السيد منسق مبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

ومن ناحيتها، أوضحت السفيرة سها جندي فخرها بنقل جهود  المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”  تلك المبادرة العظيمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير قرى الريف المصري، والتي تعد أهم المشروعات القومية التنموية في تاريخ مصر الحديث.


وتابعت وزيرة الهجرة أن اختيار مسؤولي المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لمحافظة القليوبية ضمن برنامج زيارة أولادنا من الخارج، جاء بالتنسيق مع السيد محافظ القليوبية، باعتبارها واحدة  من المحافظات التي تضم عدد من القري الأكثر  تصديرا للهجرة غير الشرعية والتي تحرص الدولة على تنميتها في اطار المبادرة الرئاسية مراكب النجاة ، ضمن خطط التطوير وتعزيز البنية التحتية في مختلف المحافظات،  ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وثمنت وزيرة الهجرة حرص المصريين بالخارج على نقل الصور الإيجابية التي يرونها من تنمية وتطوير في أنحاء مصر، مؤكدة أن الوطن ينمو ويتطور  بجهود أبنائه ، وأن المصريين بالخارج جزء لا يتجزأ من معادلة البناء والتنمية، مثمنة ما يقدمونه من دعم للمشروعات في الكثير من القرى بالمحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ومن بينها محافظة القليوبية التي تضم نحو 6 مليون نسمة، ويتم العمل حاليا في مشروعات تنموية بمركز شبين القناطر.

الفريق أسامة ربيع الجيل الثاني المصريين بكندا وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

مجهودات الحكومة وقرار المركزي.. الدولار في السوق السوداء "حكاية وخلصت"

الذهب يفقد 640 جنيهاً.. وعيار 21 يحقق أدنى سعر منذ شهر

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته|فيديو

كداب كداب| صدمة مدوية لجمهور الزمالك بقرار من مرتضى منصور

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

ترشيحاتنا

تصل للوقف.. الجمارك: إجراءات رادعة ضد أى مستورد يتلاعب بقيمة فواتير الواردات

كيف أخرج زكاة المال على شهادة الاستثمار ووديعة البنك.. الإفتاء ترد

هذا سبب الطقس السيئ في العالم.. وخبراء يحذرون من انقلاب جوي خلال أيام

الحرس الثوري الإيراني يوجه تحذيرا قويا لكل من يثق بالغرب وأمريكا

كورونا ليس الأخير.. الأمم المتحدة تحذر دول العالم من التحديات الصحية القادمة

إنفوجراف.. 11 شركة مصرية ضمن أكثر الشركات الناشئة تمويلا بمنطقة الشرق الأوسط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أوضح صور لـ بي إم دبليو X5 فيس ليفت الجديدة

معيشاني في نكد.. لايف 8 دقائق يكشف تفاصيل إنهاء مدرس الفيوم حياته بسبب زوجته|فيديو

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

سوق المستعمل.. أسعار جيب شيروكي موديل 2015 فى مصر

فيديو

حقيقة إصدار عملة عليها صورة ميسي في الأرجنتين| فيديوجراف

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

بالصدفة.. سيدة تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 أشهر

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ