أيهما أفضل؟.. مقارنة بين سامسونج جالاكسي Z Flip 4 وأوبو Find N2

أصبحت الهواتف القابلة للطي أكثر انتشارا خلال الفترة الأخيرة وعادت بقوة بعد أن كانت لفترة طويلة مختفية من السوق، وبدأت أشهر وأقوى العلامات التجارية للهواتف في الإعلان عن منتجاتها القابلة للطي بأحدث وأعلى المواصفات.

وفقا لتقرير موقع gizmochina التقني، يعد امتلاك هاتف بإمكانية الطي ليكون بمساحة أصغر يمكن وضعه في الحقيبة أو في الجيب ولا يأخذ سوى حيز ضيق، وفي الوقت نفسه به شاشة عريضة أمرًا رائعًا لكثير من الأشخاص، وهذا أيضًا سبب إطلاق أوبو OPPO لأول هاتف قابل للطي وهو OPPO Find N2. إلى جانب كونه أول هاتف قابل للطي من العلامة التجارية فهو الأول من نوعه الذي يصل إلى الأسواق العالمية مع بداية العام الجديد.

بمجرد طرح جهاز اوبو Find N2 في السوق العالمية ، سيكون لهذا الجهاز منافس وحيد ومهم ولا يستهان به أبدا وهو هاتف Samsung Galaxy Z Flip4. أي من هذه الأجهزة هو الأفضل وسيحقق نجاح أكثر مع المستهلكين؟

في السطور التالية نرصد لك مقارنة مبسطة بين الجهازين وأوجه التشابه والاختلاف بينهما، لأن لكل واحدٍ منهما فوائده وميزاته ونقاط قوته.

التصميم

التصميمات تأتي في كلا الجهازين مذهلة في البساطة والجمال والأناقة، مع استخدام مواد خام ممتازة في الجودة، بما في ذلك الزجاج للجهة الخلفية ومادة الألومنيوم للإطار. عند فتح الهاتف، يبدو مثل الهواتف العادية مع شاشة ثانوية على الجانب الخلفي ، ولكن إذا قمت بطيه، يمكنك ملاحظة أنه يصبح مضغوطا للغاية ولا يأخذ أي مساحة تذكر، هذا هو السبب في أنهما أفضل الهواتف للاستخدام بيد واحدة وأفضل أجهزة للجيب.

بين التصميمين ، يتفوق إلى حد ما Samsung Galaxy Z Flip4 لأنه بشكل أرق يناسب أكثر النساء ويأتي بخيار ألوان خاص حسب الطلب أي به عوامل تخصيص مريحة وهو خيار ممتاز للباحثين عن التميز والأصالة والاختلاف، علاوة على ذلك ، فهو الهاتف الوحيد القابل للطي المقاوم للماء مع شهادة IPX8. أخيرًا وليس آخرًا ، يحتوي على إطار من الألومنيوم المقوى مع مقاومة للخدوش والسقطات.

الشاشة والعرض

من هذه الناحية تبدو الاختلافات قليلة للغاية، يأتي OPPO Find N2 Flip مع شاشة من نوع AMOLED قياس 6.8 بوصة ، ودرجة نقاء Full HD + مع دقة تبلغ 1080 × 2520 بكسل ، ومعدل تحديث 120 هرتز ، وشهادة HDR10 +. مع Samsung Galaxy Z Flip4 ، تأتي الشاشة من نوع AMOLED مقاس 6.7 بوصة بدرجة وضوح Full HD + مماثلة ومعدل تحديث 120 هرتز ، بالإضافة إلى نفس شهادة HDR10 +. يتمتع هاتف OPPO بذروة درجة سطوع أعلى حيث يمكنه الوصول إلى 1600 شمعة بدلاً من 1200 شمعة فقط مع سامسونج. لكن الميزة الأكثر أهمية لـ OPPO Find N2 Flip هي وجود شاشة خارجية أعرض وعمودية ، بقطر 3.26 بوصة (بدلاً من 1.9 بوصة فقط مع سامسونج) ودقة 382 × 720 بكسل، وهو ما يسمح لك بمشاهدة المزيد من الإشعارات واستخدام الكاميرا الخلفية مثل كاميرا سيلفي بطريقة أفضل.

قارن بين سامسونج جالاكسي Z Flip 4 و أوبو Find N2

المكونات الداخلية والأداء

يتفوق هاتف OPPO Find N2 Flip على Samsung Galaxy Z Flip4 من هذه الناحية، لأنه ببساطة مدعوم بمعالج Mediatek Dimensity 9000+ المصمم بتكنولوجيا الـ 4 نانومتر ويتميز ببنية ثماني النواة تتكون من وحدة المعالجة المركزية Cortex X2 التي تعمل بسرعة 3.2 جيجاهرتز وثلاث وحدات معالجة مركزية Cortex A710 تعمل بسرعة 3.2 جيجاهرتز وأربع وحدات معالجة مركزية Cortex A510 تعمل بسرعة 1.8 جيجاهرتز ، بالإضافة إلى كارت معالجة رسومات جرافيك من Mali G710 MC10. إلى جانب المعالج القوي للغاية، يوجد ما يصل إلى 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) وما يصل إلى 256 جيجابايت من مساحة التخزين على القرص الصلب من نوع UFS 3.1. بينما نرى أن هاتف سامسونج Galaxy Z Flip4 يعمل بمجموعة شرائح كوالكوم Snapdragon 8+ من الجيل الأول التي تعمل بسرعة 3.19 جيجاهرتز ، مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت فقط وما يصل إلى 512 جيجابايت من السعة التخزينية (روم) علاوة على كل ما سبق وإمكانيات جهاز اوبو الأكبر، من الجدير بالذكر والملاحظة أن OPPO Find N2 Flip يأتي مع نظام تشغيل أندرويد 13 ، بينما يأتي هاتف سامسونج مع نظام Android 12.

التصوير

وحدة الكاميرات في جهاز OPPO Find N2 Flip أفضل من غريمتها الموجودة في سامسونج، العدسة الرئيسية هي من Sony IMX890 بدقة 50 ميجابكسل ، لكنها تفتقر إلى التثبيت البصري OIS ، في حين أن Samsung لديها كاميرا قديمة بدقة 12 ميجابكسل ، ولكنها تحتوي على تقنية OIS.

البطارية

يفوز اوبو Find N2 Flip في هذه المقارنة مع سامسونج بفضل بطاريته الكبيرة سعة 4300 مللي أمبير في الساعة، كما أنه يشحن بشكل أسرع بفضل الشحن السريع بقوة 44 وات ، ولكنه على عكس Samsung Galaxy Z Flip4 ، فإنه يفتقر إلى الشحن اللاسلكي.

السعر

يبدأ سعر OPPO Find N2 Flip من 850 دولارًا / 800 يورو في الصين اي ما يعادل 20995 ألف جنيه مصري ولم يصل بعد إلى السوق العالمية ، ويبدأ Samsung Galaxy Z Flip4 من نفس السعر.