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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات مميزة.. أرخص هواتف أوبو في 2022 للشباب ومحدودي الدخل

أرخص هواتف أوبو في
أرخص هواتف أوبو في 2022 للشباب ومحدودي الدخل

طرحت شركة أوبو خلال 2022 العديد من الهواتف للشباب ومحدودي الدخل، شملت القائمة 4 هواتف بأسعار تناسب جميع المستخدمين على مستوى العالم.

 

هاتف أوبو Oppo A16K

 

ويتوفر Oppo A16K بسعر يبدأ من 4 آلاف و 500 جنيه في السوق المصري.   

 

وجاء بشاشة من نوع IPS LCD ، وبقياس 6.52 بوصة، وبجودة عرض +HD، تبلغ دقتها 720 × 1600 بكسل، مع كاميرا خلفية أحادية بمسشعر بدقة 13 ميجابكسل، إلى جانب فلاش LED، وأخرى أمامية بدقة 5 ميجابكسل، مع ظهر مصنوع من البلاستيك وزجاج أمامي.


ويعمل Oppo A16K بمعالج من نوع Helio G35 من شركة ميديا تيك، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وبطارية بقوة 4230 مللى أمبير، مع منفذ شحن microUSB، مع اثنين من شرائح SIM. 

 

هاتف أوبو Oppo A53 

 

ويتوفر Oppo A53 في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 5 آلاف و 700 جنيه 

 

ويأتي بشاشة قياس 6.5 بوصة، من نوع LCD، بمعدل تحديث 90 هرتز فى الثانية، وبجودة +HD، و3 كاميرات خلفية ، الرئيسية منها بدقة 13 ميجابيكسل، مع مستشعري للماكرو والعمق 2 ميجابيكسل ، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل، و فلاش LED.

 

ويعمل Oppo A53، بمعالج من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 460، يأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 و6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعتي 64 و128 جيجابايت، وبطارية قوية بسعة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 18 واط. 

 

هاتف أوبو Oppo A57 

 

ويتوفر هاتف Oppo A57 في السوق المصري بسعر يبدأ من حوالي 6 آلاف جنيه.    


وجاء بشاشة من نوع IPS LCD، بقياس 6.56 بوصة، وبجودة عرض+ HD، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 60 هرتز، مع كاميرا خلفية مزدوجة، الرئيسية منها تأتي بدقة 13 ميجابكسل، مع مستشعر لتصوير بيانات العمق بدقة 2 ميجابكسل، مع فلاش LED، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل.


ويعمل Oppo A57، بمعالج ميدياتك من نوع Helio G35 مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام من نوع LPDDR4x سعة 3 و 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية من نوع UFS 2.2، وبسعة تبدأ من 64 جيجابايت، تصل حتى 1 تيرابايت عبر microSD، مع بطارية كبيرة بقوة 5000 مللي أمبير فى الساعة، والتي تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 33 واط .

 

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