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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

15 سنة عايش في نكد.. مدرس بالفيوم يتخلص من حياته|القصة الكاملة

مدرس الفيوم
مدرس الفيوم

حادث مأساوي في محافظة الفيوم..لحظة من لحظات الضعف، سلم فيها معلم ثانوي رأسه للشيطان ليتلاعب بها كيفما تشاء، ويوهمه أن التخلص من حياته هي الملاذ الأخير أمامه لكي يتخلص من حزنه، وما فعلته فيه زوجته، وقيامها بتكريه أطفاله فيه، وفقاً لما قاله في لايف على صفحته الشخصية على فيسبوك قبل التخلص من حياته، ووجود خلافات بينهما منذ 15 عاماً، إنه أحمد. ر، ويعمل معلم تربية فنية بالمدرسة الفنية الثانوية للفتيات بمدينة الفيوم.

مدرس الفيوم أثناء التخلص من حياته

مدرس بالفيوم ينهي حياته في بث مباشر على صفحته الشخصية

كلمات المدرس قبل أن يتخلص من حياته بتناول حبة سوس القمح القاتلة كانت في غاية التناقض، فما بين شدة الإيمان والدعاء لله بالمغفرة أمام الجميع، وما بين الاضطراب النفسي ظهر الرجل في البث المباشر وهو يدعو الله أن يسامحه قبل أن يتخلص من حياته رغم علمه بأن ما يفعله من الأمور التي حرمها الله سبحانه وتعالى، إلا أنه كما بدا في البث الذى أجراه قبل أن يتخلص من حياته قد ضاقت به السبل بسبب زوجته "هبه" التى كانت دافعا رئيسيا له من أجل التخلص من حياته بهذه الطريقة المأساوية.. فماذا فعلت هذه الزوجه لتدفع زوجها للتخلص من حياته بهذه الطريقة؟  

مدرس الفيوم

خلافات زوجية الدافع على إنهاء مدرس الفيوم حياته

"دمرتيني نفسيا ومعنويا .. وكرهتي أولادي فيا.. حسبي الله ونعم الوكيل".. مقطع فيديو حزين بثه أحمد .ر، معلم ثانوي بالفيوم ليوثق فيها لحظة التخلص من حياته بسبب خلافات زوجية مع زوجته هبة. 

لم يفارق الحزن والأكتئاب معلم الفيوم طوال 15 عاما عاشها مع زوجته بحسب ما ادعاه في البث المباشر قائلا: “بصحى في نكد وبنام في نكد.. واللي أنا هعمله دلوقتى ليس ضعف أو قلة إيمان .. أنا مؤمن بقضاء ربنا وقدره”.

مدرس الفيوم

15 عام عايش في نكد ومحروم من أولادي

معلم الفيوم فكر كثيرا قبل أن يقدم على التخلص من حياته لاسيما بسبب أمه وأولاده، لكنه لم يكن بمقدوره استكمال حياته في ظل ما يعانيه من تعب نفسي وصحي سببته له زوجته هبة - بحسب ما قاله في بثه المباشر. 

كان معلم ثانوي قد أقدم على التخلص من حياته ،على الهواء المباشرة بالبث المباشر على صفحته الشخصية بالتواصل الاجتماعي،  بتناوله حبة سوس القمح القاتلة .

“كل يوم بعيش في نكد وأنام في نكد وأصحى في نكد”..  هكذا برر معلم الفيوم سبب إنهاء حياته ومعاناته النفسية بسبب زوجته.. مشيرا إلى أن “حبة سوس القمح السامة” ستخلصه من هذه المعاناة و"النكد" تماما. 

في نهاية مأساوية لبثه المباشر وبعيون تذرف بالدموع ابتلع معلم الفيوم حبة سوس القمح القاتلة مرددا الشهادة وآيات من القرآن الكريم طالبا الغفران والعفو من الله والسماح من والدته وأولاده. 

بداية الواقعة وتفاصيل العثور على الجثة

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم  بالحادث .

تبين من تحريات المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم أن المعلم الذى تخلص من حياته  يدعى  أ. ر ويعمل معلم تربية فنية بالمدرسة الفنية الثانوية للفتيات بمدينة الفيوم ، وأنه أعلن بأنه سيتخلص من حياته بسبب وجود خلافات مع زوجته منذ 15 عاما ، وقرر وضع حد لخلافاته مع زوجته  منذ 15 عاما، فقام بتناول حبة سوس القمح القاتلة، وقام بإعلان وتمثيل انتحاره بالبث المباشر على التواصل الاجتماعي.

تم تحرير محضر بالحادث وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم  بمدينة الفيوم. 

محافظة الفيوم حادث مأساوي أخبار الحوادث حبة سوس القمح مدرس الفيوم مدينة الفيوم

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