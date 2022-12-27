دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

أقدم معلم ثانى على التخلص من حياته ،على الهواء المباشرة بالبث المباشر على صفحته الشخصية بالتواصل الاجتماعي، بتناوله حبة سوس القمح القاتلة .

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم بالحادث .

تبين من تحريات المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم أن المعلم الذى تخلص من حياته يدعى أ. ر ويعمل معلم تربية فنية بالمدرسة الفنية الثانوية للفتيات بمدينة الفيوم ، وأنه أعلن بأنه سيتخلص من حياته بسبب وجود خلافات مع زوجته منذ 15 عاما ، وقرر وضع حد لخلافاته مع زوجته منذ 15 عاما، فقام بتناول حبة سوس القمح القاتلة، وقام بإعلان وتمثيل انتحاره بالبث المباشر على التواصل الاجتماعي.

تم تحرير محضر الحادث وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم بمدينة الفيوم.