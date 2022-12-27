عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

معلم الثانوى الذي
معلم الثانوى الذي تخلص من حياته

أقدم معلم ثانى على التخلص من حياته ،على الهواء المباشرة بالبث المباشر على صفحته الشخصية بالتواصل الاجتماعي،  بتناوله حبة سوس القمح القاتلة .

تلقى اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم إخطارا من العميد محمود مفتاح مأمور قسم شرطة أول الفيوم  بالحادث .

تبين من تحريات المقدم أحمد طرفاية رئيس مباحث قسم شرطة أول الفيوم أن المعلم الذى تخلص من حياته  يدعى  أ. ر ويعمل معلم تربية فنية بالمدرسة الفنية الثانوية للفتيات بمدينة الفيوم ، وأنه أعلن بأنه سيتخلص من حياته بسبب وجود خلافات مع زوجته منذ 15 عاما ، وقرر وضع حد لخلافاته مع زوجته  منذ 15 عاما، فقام بتناول حبة سوس القمح القاتلة، وقام بإعلان وتمثيل انتحاره بالبث المباشر على التواصل الاجتماعي.

تم تحرير محضر الحادث وأحيل إلى نيابة بندر الفيوم  بمدينة الفيوم. 

مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالفيوم بسبب خلاف على قطعة أرض

الفيوم اخبار الفيوم معلم ثانوى سوس القمح البث المباشر بث مباشر معلم الفيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دمرتيني يا هبة.. معلم ثانوي ينهي حياته في بث مباشر بالفيوم (فيديو)

عيار 21 تراجع 370 جنيها.. انهيار أسعار الذهب الآن بعد رفع الفائدة

بعد تراجعه 12 جنيهًا في السوق السوداء| مفاجأة في سعر الدولار الآن بالبنوك

البنك الأهلي يفجر مفاجأة عن سعر الدولار في الصرافة

البحوث الفلكية: زلزال بقوة 5 ريختر يضرب مصر.. شعر به المواطنون

أزمة كبرى تضرب النادي الأهلي بسبب كولر

عيار 21 يتراجع إلى 1000 جنيه قريبا|ماذا فعل رفع الفائدة بأسعار الذهب

كداب كداب| صدمة مدوية لجمهور الزمالك بقرار من مرتضى منصور

ترشيحاتنا

السعودية تطهر أرض اليمن من 3 آلاف لغم حوثي خلال أقل من شهر

خلي بالك.. واتساب يتوقف عن العمل بهذه الهواتف خلال أيام

علاوة سنوية وإلغاء استمارة 6.. 10 مفاجآت للموظفين بـ قانون العمل الجديد 

راجع حساباتك.. تعليق صادم من شوبير على تولي ميدو تدريب الإسماعيلي

الذكاء الاصطناعي ينقذ آلاف المرضى في بريطانيا من الإعاقة الدائمة| تفاصيل

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

سوق المستعمل.. أسعار جيب شيروكي موديل 2015 فى مصر

امرأة في ذعر بعد جلوس "قاتل متسلسل شهير" بجانبها على الطائرة| شاهد

كانت بتجهز يتامى.. صدمة بسبب مقتل "أم المساكين" بدمنهور لسرقة ذهبها وأموالها

فيديو

عشوب عن عمليات تجميل أصالة وأحلام: ده تنكر زي أحمد زكي في السادات

بالصدفة.. سيدة تكتشف أن زوجها امرأة بعد 10 أشهر

جبر خاطرها.. تنفيذ عاجل لتوجيهات الرئيس السيسي بشأن السيدة نوال ..شاهد

كوين ستايل | كل ما تريد معرفته عن زراعة الأسنان والتقويم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

خالد الشناوي

كلمة حق وإنصاف

إلهام أبو الفتح

محمد أبو العينين.. دبلوماسية برلمانية فاعلة

المستشار أسـامة الصعيدي

أغاني المهرجانات غذاء العقول الفارغة

د.هادي التونسي

رحلتي معه

اﻟﻤﺰﻳﺪ