إصابة 17 شخصا.. أول صور لحادث انقلاب سيارة عمال بوصلة سرابيوم بالإسماعيلية

أصيب، قبل قليل، 17 عاملا في انقلاب سيارة بوصلة أبو سلطان طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.

وكان اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء هنري إبراهيم، رئيس الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ بإقليم القناة، بإصابة 17 عاملا في انقلاب سيارة بوصلة أبو سلطان.

علي الفور، تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان وقوع الحادث، لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحصل “صدى البلد” على الصور الأولية للحادث.

تم نقل 11 مصابا إلى مستشفي جامعة قناة السويس و5 آخرين إلى مستشفى فايد، وجار المتابعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.