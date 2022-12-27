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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسكندرانية وافتخر.. ندى بسيوني تلفت الأنظار بإطلالة شتوية

ندى بسيوني
ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيونى، صورة جديدة لها خلال تواجدها بمحافظة الإسكندرية وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى  "تويتر".


وأطلت ندى بسيونى، باطلالة كاجوال مرتدية بلوفر ازرق مع بنطال جينز، وهى تقف أمام كوبر ستانلى، ملعقة: "اسكندرانية وافتخر".

 


أحدث أعمال الفنانة ندي بسيوني


انضمت الفنانة ندى بسيوني إلى أسرة مسلسل "أعمل إيه" للنجمة صابرين وخالد الصاوى والمكون من 45 حلقة، والمقرر عرضه قبل نهاية العام الجارى، وتدور أحداثه في إطار جتماعى ويناقش العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة.


مسلسل "أعمل إيه" تأليف محمد الحناوى وإخراج أحمد عبد الحميد وإنتاج شركة سينرجى ويشارك في بطولته سهير المرشدى، ندى بسيوني، دنيا المصرى، نور ايهاب محمد مهران، نهال عنبر صبرى عبد المنعم، مفيد عاشور، أيمن عزب، محمود الشرقاوى وعدد آخر من الفنانين.

 

 

 

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إطلالة شتوية إطلالة كاجوال ندى بسيونى صورة جديدة لها تلفت الانظار

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