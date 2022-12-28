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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنية المصري اليوم الأربعاء 28-12-2022

الريال السعودي- صورة
الريال السعودي- صورة أرشيفية

ينشر موقع صدى البلد الاخباري سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 28-12-2022، ضمن نشرته الخدمية التي تشمل سعر صرف العملات مقابل الجنيه المصري.

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

واستقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك خلال الاسبوع الجاري دون أي تغير .

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تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

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كيف سيؤثر تصدير المشغولات الذهبية على سعرها في مصر؟

أسعار صرف الريال السعودي اليوم

وفي المصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري 6.57 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع، وفي بنك المشرق سجل الريال السعودي 6.57 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعوجي في بنك فيصل الاسلامي 6.56 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع، وفي بنك مصر وصل سعر صرف الريال السعودي إلى 6.55 جنيه للشراء و6.57 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 6.55 جنيه للشراء و6.57 جنيه للبيع، وفي بنك الاستثمار العربي سجل الريال السعودي 6.55 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 6.55 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس سجل الريال السعودي 6.53 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع، وسجل سعر صرف الريال السعوجي في بنك الغمارات دبي الوطني 6.53 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني

ووصل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول 6.52 جنيه للشراء و6.60 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني ووصل سعر صرف الريال السعودي إلى 6.51 جنيه للشراء و6.53 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني سجل الريال السعودي 6.41 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال السعودي في بنك المشرق 6.57 جنيه للشراء و6.59 جنيه للبيع.

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