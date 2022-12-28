بسبب حادث خطير.. البنتاجون يعلق تحليقات عدد من مقاتلات إف 35

كشفت صحيفة “Defense News” نقلا عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” أن الوزارة علقت تحليقات عدد من مقاتلات "إف 35" بعد حادث تحطم إحدى الطائرات من هذا النوع.

وحسب الصحيفة، أوضح المسؤول أن مكتب البرنامج المشترك اتخذ القرار بتعليق تحليقات بعض الطائرات التي تشير التقييمات إلى أنها بخطر أكبر، بينما تستمر التحقيقات في حادث تحطم الطائرة في تكساس، الذي وقع في 15 ديسمبر الجاري.

ولم يوضح المسؤول كم طائرة شمل هذا القرار، مشيرا إلى أن تعليق التحليقات سيبقى قائما حتى يناير القادم على أقل تقدير.

يذكر أن مقاتلة من نوع "إف 35" تحطمت في قاعدة "فورت وورث" بولاية تكساس، يوم 15 ديسمبر أثناء تنفيذها لتحليق تدريبي. وتمكن الطيار من القفز بمظلته لينجو من الحادث.

وذكر مصدر مطلع على البرنامج، والذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن التقييم الأولي وجد أن مشكلة في نظام الدفع أدت إلى تحطم طائرة F-35B في 15 ديسمبر، الأمر الذي أدى الآن إلى أسس أوسع في تعليق التحليقات.

وأوضح المصدر، في إرشادات للخدمات، أن المكتب قال إن فشل أنبوب يستخدم لنقل الوقود عالي الضغط في محرك المقاتلة F135 دفع المكتب إلى تحديث تقييمات مخاطر السلامة.