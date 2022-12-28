قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان الصفراء

فوائد عديدة لتناول قشور البرتقال فهي تعمل على التخلص من إصفرار الأسنان ، لذا ربما يجب أن نفكر مرتين قبل التخلص منها.. إليك أبرز فوائدها وفقا لموقع برايت سايد..

1. تبييض أسنانك

عندما نفكر في معنى أن يكون لديك ابتسامة رائعة ، فإن فكرتنا الأولى عادة ما تكون "بيضاء". يحتوي قشور البرتقال على مركب طبيعي يسمى حمض الستريك يضاف بشكل متكرر إلى معجون الأسنان المبيض، ويمكن أن يساعد في جعل أسنانك بيضاء وبتكلفة لا تتعدى الجنيهات .

2. منظف منزلي طبيعي

يمكن استخدامه لتنظيف النوافذ ، والمواقد ، والأطباق ، وما إلى ذلك.. يحتوي الخل العادي بشكل طبيعي على حمض الأسيتيك الذي يعمل على إذابة تلك البقع .

يمكنك صب بعض الخل في زجاجة وإضافة قشر البرتقال واحتفظ بها في الثلاجة لبضعة أسابيع مع رجها من وقت لآخر وعند الانتهاء ، ضعيه في زجاجة رذاذ لاستخدامه بسهولة على الأسطح المختلفة.



3. تحويلها إلى شموع



إذا كنت مهتمًا برائحة الحمضيات ، فإن الطريقة الرائعة لجعل رائحة مكانك رائعة هي استخدام قشور البرتقال المتبقية وتحويلها إلى شمعة صغيرة لطيفة.

عليك قطع البرتقال إلى نصفين وقم بإزالة أو أكل محتوياته، لكن اترك الجذع في مكانه واملأ البرتقال الفارغ بزيت الطهي المفضل لديك.