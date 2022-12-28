عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

قشور هذه الفاكهة معجزة في تبييض الأسنان الصفراء

تبييض أسنانك
تبييض أسنانك

فوائد عديدة لتناول قشور البرتقال فهي تعمل على التخلص من إصفرار الأسنان ، لذا ربما يجب أن نفكر مرتين قبل التخلص منها.. إليك أبرز فوائدها وفقا لموقع برايت سايد..

1.  تبييض أسنانك

عندما نفكر في معنى أن يكون لديك ابتسامة رائعة ، فإن فكرتنا الأولى عادة ما تكون "بيضاء". يحتوي قشور البرتقال على مركب طبيعي يسمى حمض الستريك يضاف بشكل متكرر إلى معجون الأسنان المبيض، ويمكن أن يساعد في جعل أسنانك بيضاء وبتكلفة لا تتعدى الجنيهات .

2. منظف منزلي طبيعي

 يمكن  استخدامه لتنظيف النوافذ ، والمواقد ، والأطباق ، وما إلى ذلك.. يحتوي الخل العادي بشكل طبيعي على حمض الأسيتيك الذي يعمل على إذابة تلك البقع .

يمكنك صب بعض الخل في زجاجة وإضافة قشر البرتقال واحتفظ بها في الثلاجة لبضعة أسابيع مع رجها من وقت لآخر وعند الانتهاء ، ضعيه في زجاجة رذاذ لاستخدامه بسهولة على الأسطح المختلفة.
 

3. تحويلها إلى شموع


إذا كنت مهتمًا برائحة الحمضيات ، فإن الطريقة الرائعة لجعل رائحة مكانك رائعة هي استخدام قشور البرتقال المتبقية وتحويلها إلى شمعة صغيرة لطيفة.

عليك قطع البرتقال إلى نصفين وقم بإزالة أو أكل محتوياته، لكن اترك الجذع في مكانه واملأ البرتقال الفارغ بزيت الطهي المفضل لديك.

قشور البرتقال تبييض اسنان منظف منزلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| القايمة سقطت بالفعل.. وهذا ما يفعله العرسان عند التقدم للزواج

المصائب تتوالى.. صدمة قوية من كولر لـ كهربا داخل الأهلي

التحضير لجنازة الأسطورة بيليه| آخر كلماته الوداعية.. وهذا ما تفعله أسرته

استولى على أموال عملاء.. قرار عاجل ضد مسئول بنك عربي شهير في القاهرة

الإطاحة بسيد عبدالحفيظ.. نجم الأهلي السابق يوجه 3 نصائح هامة لـ الخطيب

تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-12-2022

الكلاب طاردتها .. مصرع طبيبة بسكتة قلبية في حدائق الأهرام

جرام الذهب يقترب من 1000 جنيه.. مفاجأة سارة لـ المقبلين على الزواج

موضوعات متعلقة

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

6 أطعمة تحارب السرطان والنوبات القلبية .. شرط مزجها معًا

مضمون وسريع المفعول .. أسرع رجيم لنحت قوامك

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

نشرة المرأة| فاكهة خارقة تزيد خصوبة الرجال وتحارب الصلع.. ونوع خارق من المكملات الغذائية يساعد على محاربة الكوليسترول

نوع خارق من المكملات الغذائية يساعد على فتح الشرايين ومحاربة الكوليسترول

هتخسي بسرعة.. أسرع رجيم لنحت قوامك وتحويل جسمك لألة حرق دهون

للرجال.. فاكهة خارقة تزيد خصوبتك وتحارب الصلع

ترشيحاتنا

أسماء مدوية .. الأهلي يضم 6 صفقات نارية رسميًا

هتعمل لها سحر بشكة الدبوس!!| مغربي يثير جدلًا بسبب فيديو متداول عبر الفيسبوك

بالأسماء.. 3 نجوم توانسة رفضوا اللعب لـ الأهلي

بسبب التفشي المرعب لكورونا.. قلق أمريكي وقرارات مرتقبة ضد القادمين من الصين

ذكرى ميلاده .. محطات في حياة أسطورة الكوميديا عبد المنعم مدبولي

مدرب فاشل وخسر أوضة اللبس.. نجم الزمالك يفتح النار على كولر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش محتاجة فيتامينات.. مشروب خارق يتجاهله الكثيرون يرفع مناعتك ويحارب السرطان

6 أطعمة تحارب السرطان والنوبات القلبية .. شرط مزجها معًا

10 علامات ظهورها في قدمك تكشف عن الإصابة بأمراض كارثية

نعرف بعض من 10 سنين ومدخلتش شقتى..5 صور لطليقة خطيب رهف الشامى

فيديو

كلفتهم 1800 جنيه.. حكاية أول عروسين اعتمدا على شبكة فضة| شاهد

تعديل مناهج المرحلة الإعدادية وصدمة لأهالي طلبة الثانوية

آخر موعد لإضافة المواليد على بطاقة التموين وهذه هي الشروط

«اتجوزت وأنا صغيرة وعشت أزمة نفسية».. حنان تكشف أسرارًا من حياتها "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

محمد الغريب

عقلاء.. ولكن؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ