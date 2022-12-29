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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الثور 2023| بشرى للسناجل.. قصة حب جديدة في هذه الشهور

برج الثور
برج الثور

يحتفل مواليد برج الثور بعيد ميلادهم خلال الفترة من ٢٠ أبريل إلى ٢٠ مايو، ومن أبرز صفات مواليد هذا البرج هو العند و حب التملك.
كشفت المهندسة عبير فؤاد، خبيرة الأبراج، في تصريحات لـ صدى البلد، عن توقعات برج الثور خلال 2023 على جميع الأصعدة فيما يلي...

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برج الثور على الصعيد العاطفي:
- إذا كنت متزوجا: تشعر بتقدير الطرف الآخر وتشعر بالراحة والهدوء، فقط في يناير ويونيو ويوليو وأغسطس، قاوم مشاعر الغيرة وضع حدا لأي مشاعر سلبية قد تضر بعلاقتك بشريك الحياة.
- إذا كنت سينجل: خلال شهري فبراير وأكتوبر، لديك فرص كبيرة لبدء علاقة عاطفية وتفكر حينئذ في ارتباط طويل الأمد، كما أن شهر ديسمبر هو الشهر الأكثر جاذبية بالنسبة لك، وأيضا شهر مارس وأبريل ومايو وسبتمبر ونوفمبر كلها شهور صالحة لتطور المشاعر بصورة إيجابية.
برج الثور على الصعيد المهني والمالي:
في 2023.. "أورانوس" في برجك يضاعف جرأتك، التغيير لن يخيفك، فقط كن متعقلا ولا تبدد طاقتك في تحديات غير ضرورية.
ابتداء من 7 مارس.. "زحل" يمنحك نضجا وثباتا في إدارة مشاريعك وأعمالك، وتصبح مكانتك المهنية أقوى.
ابتداء من 17 مايو.. المشتري في برج أيضا يعدك بفرص غير متوقعة، ويمنحك وقتا مناسبا للإنجاز.
هذا العام ستشعر بالفخر لتقدمك وتطورك، استمتع بالصعود.
برج الثور على الصعيد الصحي:
من أول العام إلى 16 مايو: تشعر بانخفاض طاقتك، لكن ابتداء من 17 مايو لآخر العام: تملك حيوية وتتحرك بديناميكية ونشاط، فقط في نوفمبراحم نفسك من العدوى.
 

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