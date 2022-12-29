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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالخرطوش.. حبس أطراف مشاجرة دامية بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين الجزئية، حبس أطراف مشاجرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتشاجر وحيازة أسلحة نارية والتسبب في إصابة 3 أشخاص منهم بطلقات خرطوش.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عن ذلك.

وكانت قد وقعت مشاجرة بالأسلحة النارية بين 5 أشخاص بمنطقة عين شمس بالقاهرة أسفرت عن إصابة 3 منهم بطلقات خرطوش وجروح بسبب خلافات سابقة بينهم تم ضبط الأطراف وتولت النيابة التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة عين شمس من الأهالي بوجود مشاجرة ومصابين بدائرة القسم.

علي الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث مشاجرة بين 3 أشخاص مصابين، وبين شخصين آخرين بحوزة أحدهما فرد خرطوش وعدد من الطلقات جميعهم مقيمون دائرة القسم بسبب مشادة كلامية بين الطرفين لوجود خلافات سابقة بينهما ، تعدى خلالها الطرفان على بعضهم بالضرب باستخدام الأسلحة النارية المُضبوطة نتج عن ذلك الإصابات وتم ضبط طرفى المشاجرة، وبحوزتهم الأسلحة، واعترفوا بارتكاب الواقعة فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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