عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

لم تشاهده وعاصرت الممالك المتأخرة

هل تزوجت أم الغلام بـ الإمام الحسين؟.. باحث يجيب ويكشف أسرارها

مقام أم الغلام
مقام أم الغلام

هل تزوجت أم الغلام بـ «الإمام الحسين»؟.. شائعات وأخبار عديدة لحقت شخصية «أم الغلام» المجاورة لمقام الإمام الحسين رضي الله عنه بمدينة القاهرة.

هل تزوجت أم الغلام بـ «الإمام الحسين»؟

ضريح يفرق بينه وبين مسجد الإمام الحسين بضع خطوات، إلا أنه حمل كثير من علامات الاستفهام حول أم الغلام ومن تكون؟، ولماذا دفنت بجواره؟، وما حقيقة دفن ابنة الإمام الحسين فاطمة رضي الله عنهما، أسئلة كشف عنها الباحث المتخصص في الشأن الصوفي مصطفى زايد في تصريحاته الخاصة لـ صدى البلد".

«زايد» قال إن «أم الغلام»: ما يروج حول زواج أم الغلام بالإمام الحسين، غير صحيح، فهي سيدة مملوكية، تنتمي لعائلة الأشرف إينال أحد أمراء الدولة المملوكية، ولقبت بـ أم محمد، ما يجعل الفترة الزمنية بينها وبين الإمام الحسين بعيدة جداً، إضافة إلى ذلك أنها دفنت بقاعة السيدة فاطمة الزهراء، إحدى قاعات القصر الذي أنشأه الفاطميون إبان حكمه لمصر.

ولفت إلى أن  السيدة أم الغلام وفق ما ذكره السخاوي، في كتابه تحفة الأحباب وبغية الطلاب في الخطط والمزارات والتراجم والبقاع المباركات، فهي  الخاتون بدرية بنت الأشرف إينال وعرفت بـ أم محمد، ونفذ لها ضريحاً لها بجوار ضريح السيدة فاطمة الزهراء وهو من مقامات المشاهدة، قبل أن يعدل إلى اسم ضريح السيدة فاطمة بنت الحسين ابن على ابن أبى طالب.

وأوضح أن السبب في اجتماع ضريحها مع ضريح الإمام الحسين، أنها إبان الحكم الفاطمي تم بناء قاعات وتجهيزها داخل القصر الفاطمي الكبير، والذي سرعان ما تم تفتيته عقب سقوط الفاطميين إلى قاعات صغيرة منها قاعة مدرسة محمد بن بردبك التي تضم مقام مشاهدة للسيدة فاطمة الزهراء، ومنه لضريح فاطمة ابنة الحسين، وبجوارها ضريح أم الغلام.

كما أشار إلى أنه وفقاً للسخاوي فإنه عرف بين أهل القاهرة ضريح السيدة فاطمة الزهراء و«أم الغلام» وبهذه المدرسة قبر أم محمد المذكور الخاتون بدرية ابنة الأشرف اينال توفيت سنة ٨٧٩ وقبرها يزار ، وهذه المدرسة هى التي يسميها على مبارك باشا فى الخطط «مجامع اينال» وتسميها لجنة الآثار العربية كذلك، إلا أنها حينما ظهر لها خطأ هذه التسمية عادت الى تسميتها بمسجد محمد بن بردبك أثر ٢٥، وفى اتجاه هذه المدرسة «سبيل ابن هيزع» أثر ٢٣، وإلى جانبه «عطفة القرطبي» المسماة خطأ بالأقطي ـ سكنها قديماً الشيخ محمد بن عمر بن يوسف القرطي خليفة الشاطي المتقدم الذكر لقربها من محل وظيفته كما يقول العينى وبداخل هذه العطفة زاوية صغيرة بداخلها مقام الشيخ على الأنصارى من علماء القاهرة فى القرن السابع الهجرى. 

وشدد على أنه مما أشيع حولها، أنها قامت بوضع رأس أحد أولادها بدلاً من رأس الإمام الحسين رضي الله عنه خشية أن تصل إليها يد الصليبين هو أمر عارٍ عن الصحة، خاصة وأن رأس الإمام الحسين قد قدمت إلى مصر من مدينة عسقلان بموكب استقبله الأمير الصالح طلائع الفاطمي ولم تمتد إليه أي أيادٍ بالعبث بعد استقرارها في المقام الحالي.  

أم الغلام الإمام الحسين مصطفى زايد مقامات المشاهدة السيدة فاطمة الزهراء علماء القاهرة سبيل ابن هيزع لشيخ على الأنصارى الصالح طلائع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اختفاء مطرب شهير في ظروف غامضة والنقابة تبحث عنه بالمستشفيات وأقسام الشرطة

دفاتر الزواج والطلاق اتسحبت منه| مأذون "اتجوزو بسرعة" في قبضة العدالة بهذه التهمة.. القصة الكاملة

5 قرارات عاجلة في الأهلي بسبب استمرار نزيف النقاط بالدوري

الجمهور شاف اللي محدش يتخيله .. مفاجأة في فيديو شيرين في الملهى الليلي

تحذير من هبة قطب: مشروب موجود بكل البيوت يهدد خصوبة الرجال

كهربا يزف بشرى لعشاق الأهلي بعد قرار تجديد إيقافه

إيه دا | تعليق خالد الغندور على أداء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا

ظلم .. أول تعليق من مدرب سيراميكا كليوباترا عقب التعادل أمام الأهلي

ترشيحاتنا

قادرون باختلاف.. عهد جديد يشهد ذوو الهمم بالفضل فيه للرئيس السيسي

برج العذراء .. وحظك اليوم الخميس 29 ديسمبر 2022 : مشكلة صحية بسيطة

قرار صحيح..جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن إلغاء هدف سافيو أمام سيراميكا كليوباترا

مانشستر سيتي يهزم ليدز يونايتد 3-1 في الدوري الإنجليزي

مواصفات فاخرة.. سعر تويوتا كامري موديل 2023 في السعودية| صور

4 مواليد أبراج هيشتروا هدايا رأس السنة .. أنت منهم ؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متحور يوم القيامة .. إصابة نصف مليون يوميا بالصين بفيروس جديد

يتصدر التريند.. أسعار الشاي وطرق تصنيعه تشعل السوشيال ميديا

سيدة تثير الجدل بعمل محشي ورق نتائج بدل الكرنب

متجربة وبقت أمر واقع.. حيلة جديدة من العرسان لإسقاط قائمة المنقولات الزوجية

فيديو

أبّ لكل القادرين باختلاف .. مشاهد لا تنسى للرئيس السيسي اليوم | فيديو

تفاصيل ضرب لاعبي الزمالك.. وإنجاز جديد يحققه محمد صلاح

تطورات أزمة كهربا .. تغطية خاصة من صدى البلد | فيديو

تفاصيل القبض على مأذون مزيف وسبب جملة "اتجوزوا بسرعة "

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

أحمد نجم

ضرورة التيسير في الزواج

إبراهيم شعبان

صخور وأحلام 2023

عبد المعطى أحمد

ديسمبر شهر ديزني الساحر!

المستشار أسـامة الصعيدي

صندوق للأسرة في قانون الأحوال الشخصية

مني أحمد

سلطان دولة التلاوة

نهى زكريا

إنصافًا للعملة الوطنية

نهال علام

مصر قلب إفريقيا

اﻟﻤﺰﻳﺪ