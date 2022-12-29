أهدافك أولا.. إزاي تستقبل السنة الجديدة ٢٠٢٣| اسأل مع داليا

قدمت المدرب الدولي ومستشارة العلاقات الأسرية داليا كمال، خلال حلقة برنامجها الأسبوعي “إسأل مع داليا”، المذاع على موقع "صدى البلد"، عن العام الجديد 2023 وكيف للشخص أن يستطيع تحقيق أهدافه المخططة، وكيف له أن يتخطى أيضا المشكلات التي تواجهه وتعوق تحقيق هذه الأهداف.

وقالت داليا كمال، خلال برنامجها، إنه يجب على الشخص معرفته هدفه أولا وتحديده أو على الأقل كيفية تكوين رؤية حول هذا الهدف، ومعرفة نقاط الضعف التي تواجهه في كل مرة حتى يستطيع التغلب عليها، مشيره إلى أن 80% من الأشخاص لا يحققون أهدافهم التي يضعوها مع بداية كل عام، لأنها معلقة على رغبات الأخرين وليست نابعة من رغباتهم الخاصة.

وأوضحت “مستشار العلاقات الأسرية”، أنه يجب على الشخص تحديد الهدف القائم على رغبته وليس وضع الهدف على آمال الأخرين وطموحاتهم حتى يستطيع أن ينجز ما يريده، ونصحت بأن يبدأ الشخص بتحديد خطوات أهدافه تدريجيًا الأقل ثم الأعلى وليس التطلع فجأة إلى أهداف عالية تعجز عن تحقيقها.

وتابعت داليا كمال، أنه يجب على الأشخاص السير وراء رغباتهم الخاصة وأهدافهم والسعي من أجلها وليس من أجل تحقيق تطلعات الأخرين به.

ونصحت المدرب الدولي، بعدم مقارنة أهدافك بأهداف الغير، فلكل شخص ظروفه الحياتية والعملية التي تناسبه، بالإضافة إلى ذلك يجب عدم البحث عن الكمال في الأشياء لأن غالبية التوقعات والنتائج لا تتحقق من الجولة الأولى في قصص النجاح.

وأشارت داليا كمال، إلى الأشخاص الذين لا يعرفون كيفية تحديد أهدافهم، متابعة “أن هؤلاء الأشخاص يفضل عملهم ضمن جروبات ومجموعات عمل كي تساعدهم على اكتشاف أنفسهم من خلال إنجاز بعض المهام التي قد تساعده في اكتشاف نفسه وما يفضله بدلا من أن يعمل بشكل منفرد”.

واختتمت مستشارة العلاقات الأسرية، بعدة نصائح قبل دخول العام الجديد، وهي أهمية اكتشاف الشخص لنفسه وتنمية قدراته، ونصحت أيضا بأنه يجب على الاشخاص أن يخرج نفسه من الدوائر السلبية في حياته التي قد تجعله يشعر بطاقة سلبية وتجعله يتراجع".