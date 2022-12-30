وزير الرياضة يهنئ منتخب مصر للجامعات بالفوز بالبطولة العربية لكرة الصالات بالإمارات

هنأ الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات بمناسبة تحقيقه لقب البطولة العربية للجامعات لكرة الصالات التى اختتمت منافساتها اليوم بمدينة العين الإماراتية.

تغلب منتخب مصر للجامعات لكرة الصالات على المنتخب المغربي فى نهائي البطولة التي شهدت نتائج مميزة للمنتخب الوطنى فى كافة مراحلها بالفوز على المنتخبات التى واجهها وكان آخرها الفوز على المنتخب الليبي فى الدور النصف النهائي للبطولة بأربعة أهداف مقابل هدف.

ثمن وزير الشباب والرياضة على الأداء القوي الذي قدمه اللاعبون طوال مشوار البطولة ، وقدرتهم على تحقيق لقبها ما يؤكد تطور الرياضة الجامعية بمصر والاهتمام بها، مشيراً إلى التعاون المثمر مع وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والاتحاد الرياضي للجامعات فى الارتقاء بالرياضة الجامعية والاهتمام بها واكتشاف الموهوبين والتوسع فى إقامة المنافسات والمشاركة فى مختلف البطولات.

شارك فى البطولة ١٥ دولة، وتضم بعثة مصر ١٢ لاعباً من اللاعبين المتميزين يمثلون جامعات المنيا وبني سويف والمنصورة والقاهرة والإسكندرية ومعاهد التعليم العالي.