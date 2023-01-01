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رئيس التحرير
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برلمان

"آفاق التمكين الاقتصادي للمرأة في الجمهورية الجديدة".. صالون سياسي لحزب الإصلاح

حزب الاصلاح والنهضة
حزب الاصلاح والنهضة

عقد اليوم حزب الإصلاح والنهضة الجلسة النقاشية الرابعة من سلسلة الصالون السياسي بعنوان "آفاق التمكين الاقتصادي للمرأة في الجمهورية الجديدة".

شمل المتحدثين كل من النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتورة إنچي اليماني، مديرة برنامج الشمول المالي ومنسقة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة لبنى خليفة، أمينة المرأة بحزب الإصلاح والنهضة، وأدار الحوار الدكتور مصطفى كُريم، مساعد رئيس الحزب، وذلك بحضور هشام عبدالعزيز، رئيس الحزب.

تناول الصالون عدة محاور منها ما تحقق في ملف تمكين المرأة بشكل عام والتمكين الاقتصادي بشكل خاص، والتحديات والفرص في طريق تمكين المرأة اقتصاديا، كما ستناقش سبل وآليات تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة.

بدأ الحوار بترحيب هشام عبدالعزيز بالضيوف وتأكيده على ملف تمكين المرأة اقتصاديا، وأشاد بخطوات وقرارات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي في الاهتمام بملف المرأة وتمكينها.

أكدت النائبة سها سعيد على أهمية التكامل بين الملفات المختلفة نحو تمكين المرأة والتشبيك بين الخدمات وبعضها البعض لتكون في صالح خدمة ملف تمكين المرأة اقتصاديا. وكذلك مساعدة أصحاب المشاريع الصغيرة على التسويق لمشاريعهم، كما أكدت على ضرورة النقاش في أسباب المشكلات التي تواجه المرأة بسبب العادات والتقاليد.

وذكرت الدكتورة إنچي اليماني أن إشراك المرأة في التنمية الاقتصادية أولوية وضرورة وأكدت على أهمية المشروعات الصغيرة وضرورة وجود أفكار لمشاريع متناهية الصغر تساهم في التمكين الاقتصادي للمرأة، وأكدت أيضا على أهمية توعية وتثقيف المرأة بأهمية دورها وخاصة دورها في العمل الاقتصادي، وأهمية الاستثمار في الفتيات والبداية بتوعيتهم.

وأكدت الدكتورة لبنى خليفة على أهمية التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في ملف تمكين المرأة وأهمية الاستجابة السريعة لاحتياجات المرأة ووضع سياسات لمساعدة المرأة على القيام بدورها الحقيقي.

وكان من أهم توصيات الصالون السياسي أهمية رؤية الدور الحقيقي للمرأة كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية في المجتمع ودورها الحيوي، والتركيز علي قانون العمل للمرأة وإجازة رعاية الطفل، وتوعية المجتمع على أهمية دور المرأة الاقتصادي وتمكينها اقتصاديا بقوة، وأهمية وجود خريطة استثمارية للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر وتسويقها، وإعادة النظر تشريعيا في ملف الغارمات، وأهمية ملف تنظيم الأسرة والحرص على مساعدة المرأة وقدرتها على الوصول لتمكين اقتصادي حقيقي.

المجلس القومى للمرأة تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين عبدالفتاح السيسي مجلس الشيوخ تمكين المراة الغارمات

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