اقتصادي والطعم تحفة.. طريقة عمل المايونيز بدون بيض

يعد المايونيز من اكثر صوص بعد الكاتشب عليه اقبال كثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل المايونيز في دقيقة واحدة بدون بيض او نشا و الطعم تحفة و اقتصادي جدا



المقادير::

نصف كوب زيت

ربع كوب حليب سائل

ملعقة صغيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود

فص توم اختياري

نصف ملعقة صغيرة مستردة (خردل) اختياري

نصف ملعقة صغيرة خل أو عصير ليمون

الطريقة::

اهم خطوة في الوصفة يوضع الزيت في الفريزر نصف ساعة قبل عمل الوصفة و الحليب أيضا يوضع نصف ساعة في الفريزر

في وعاء الخلاط الكهربائي او مطحنة التوابل او الهاند بلندر او مضرب البيض يفضل مطحنة التوابل لعمل الكميات الصغيره حسب المتوفر عندك يوضع الحليب و الزيت المتلج و باقي المكونات كلها

نخلطهم في الخلاط لمدة دقيقة لو القوام خفيف نخلط دقيقة اخري بشكل متقطع حتى نحصل علي قوام كريمي

يحفظ في برطمان معقم و محكم الغلق صلاحيته اسبوع في الثلاجة