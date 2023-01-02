عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

اقتصادي والطعم تحفة.. طريقة عمل المايونيز بدون بيض

صدى البلد

يعد المايونيز من اكثر صوص بعد الكاتشب عليه اقبال كثير ولذلك نقدم لكي اليوم طريقة عمل المايونيز في دقيقة واحدة بدون بيض او نشا و الطعم تحفة و اقتصادي جدا 


المقادير::
نصف كوب زيت 
ربع كوب حليب سائل 
ملعقة صغيرة سكر 
نصف ملعقة صغيرة ملح 
ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود 
فص توم  اختياري 
نصف ملعقة صغيرة مستردة (خردل) اختياري 
نصف ملعقة صغيرة خل أو عصير ليمون

الطريقة::
اهم خطوة في الوصفة يوضع الزيت في الفريزر نصف ساعة قبل عمل الوصفة و الحليب أيضا يوضع نصف ساعة في الفريزر

في وعاء الخلاط الكهربائي او مطحنة التوابل او الهاند بلندر او مضرب البيض يفضل مطحنة التوابل لعمل الكميات الصغيره حسب المتوفر عندك  يوضع الحليب و الزيت المتلج و باقي المكونات كلها

نخلطهم في الخلاط لمدة دقيقة لو القوام خفيف نخلط دقيقة اخري بشكل متقطع حتى نحصل علي قوام كريمي

يحفظ في برطمان معقم و  محكم الغلق صلاحيته اسبوع في الثلاجة

طريقة عمل المايونيز المايونيز طريقة عمل المايونيز في دقيقة مايونيز بدون بيض

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رجع 1100 جنيه تاني|تراجع تاريخي في أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شكوى رسمية| قرار عاجل من بيراميدز ضد عبدالله السعيد قبل لقاء الأهلي

تراجع 5 آلاف جنيه.. مفاجأة سارة بشأن أسعار الحديد والأسمنت

البنك الأهلى المصرى يرفع الفائدة على شهادات استثمار المجموعة ب 2%

بعد وصوله 38 جنيهًا|الدولار ينهار إلى 25 بالسوق السوداء وهذا سعره بالبنوك اليوم

سبب وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي| تفاصيل

رسوم الزواج الجديدة.. حقيقة فرض 100 جنيه لتوثيق عقود كتب الكتاب والطلاق

شوبير يصدم عشاق الزمالك بشأن صفقة عبدالله السعيد

ترشيحاتنا

من طائرته الخاصة.. رونالدو يشوق الجمهور لوصوله إلى السعودية| فيديو

أمطار رعدية غزيرة.. اضطراب الطقس والحرارة 3 درجات في هذه المناطق

يلقي كلمة قصيرة.. تفاصيل تقديم النصر السعودي لـ رونالدو أمام الإعلام

وزير الصحة يكشف معلومات هامة عن متحور كورونا الجديد

بشرى خير.. انخفاض الأسعار 30%.. وعقوبات تواجه التجار بداية من اليوم

وزير الكهرباء: مشروعات الهيدروجين الأخضر توفر 100 ألف وظيفة جديدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اقتصادي والطعم تحفة.. طريقة عمل المايونيز بدون بيض

بعد تصريح الارتباط.. شاهد| 10 صور أثارت ضجة لـ ندى الكامل

مفاجأة.. سبب غريب لوفاة زوج البلوجر مريم جودة ومنع دفنه اليوم

لوك جديد.. يسرا تستعرض جمالها ورشاقتها في أحدث ظهورها| شاهد

فيديو

تذهب للسيدة نفسية وبكت بسبب وفاء مكي.. نجوى فؤاد تكشف أسرارها

بناءاً على معلومات أمنية..حرس الحدود يضبط أطنان من المخدرات و أسلحة مختلفة

تنظيم بطولة الجمهورية لقفز الموانع بنادى فروسية القوات المسلحة

سالي شاهين: لا أقبل الخيانة.. والراجل اللي يدخل في نزوه نقوله مع السلامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

كريمة أبو العينين

ولنقل وداعًا

إسلام كمال

قراءة خاصة لأخطر حكومة في تاريخ إسرائيل

نجاة عبدالرحمن

عبيد الإخوان "12"

اﻟﻤﺰﻳﺪ