حياه كريمة: إطلاق الرئيس للمبادرة كان بداية الحلم لأهالينا بالريف المصري| فيديو

أكد خالد جمال، مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أن الرئيس السيسي عندما أطلق المبادرة؛ كانت بمثلبة بداية الحلم والأمل لأهالينا في ريف مصر.

وقال خالد جمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء دي إم سي"، عبر فضائية "دي إم سي"، إنه تم العمل على تزويج عدد من الفتيات في عدد من القرى بالريف المصري، مع العمل على توفير فرص العمل لهن.

المجمعات الحكومية

وتابع مدير القطاع التنفيذي بمؤسسة حياة كريمة، أنهم شارفوا على الانتهاء من مشاريع البنية التحتية في القرى المصرية، إضافة إلى المدارس، والمجمعات الحكومية.