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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الهند ترفع ضريبة الأرباح على النفط الخام والديزل ووقود الطائرات

الهند
الهند

رفعت الهند ضريبة الأرباح غير المتوقعة على البترول والنفط الخام ووقود توربينات الطائرات، وفقًا لأمر حكومي مؤرخ في 2 يناير.

وقالت الأوامر إنها رفعت ضريبة الدخل المفاجئ على النفط الخام إلى 2100 روبية (25.38 دولار) للطن من 1700 روبية (20.55 دولار) ، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وأظهرت الوثيقة أن الحكومة الفيدرالية رفعت أيضًا ضريبة الصادرات على الديزل إلى 7.5 روبية للتر من 5 روبيات ، بينما رفعت الضريبة المفاجئة على ATF إلى 4.5 روبية للتر من 1.5 روبية.

وكانت الهند، أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم ، تشتري براميل الخام الروسية بأقل بكثير من الحد الأقصى للسعر الذي يبلغ 60 دولارًا والذي اتفق عليه الغرب.

وفرضت البلاد في يوليو، ضريبة غير متوقعة على منتجي النفط الخام وجبايات على صادرات البنزين والديزل ووقود الطائرات بعد أن سعت مصافي التكرير الخاصة إلى الأسواق الخارجية للاستفادة من هوامش تكرير قوية ، بدلاً من البيع بأسعار أقل من السوق في البلاد.

الخارجية وقود الطائرات الحكومة الفيدرالية ضريبة الأرباح ضريبة الدخل الخام الروسي

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