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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وائل القباني: رحيل فيريرا عن الزمالك كارثة.. والأبيض يعاني هجوميا

الزمالك وأسوان
الزمالك وأسوان

اعتبر وائل القباني، لاعب الزمالك السابق، أن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن تدريب نادي الزمالك؛ سيكون كارثة، وذلك على الرغم من خسارة الفريق أمام أسوان في الدوري، وتعثر الفريق في أكثر من مباراة هذا الموسم.

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وقال القباني، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت، عبر برنامج "الماتش"، على قناة "صدى البلد"، "إن فيريرا أخطأ بإشراك شيكابالا أساسيًا أمام أسوان".

وأضاف القباني: "حتى الآن لا نستطيع فهم  فيريرا رغم أنه قادر على إدارة المنظومة بشكل جيد، ومع ذلك رحيل فيريرا عن الزمالك كارثة".

وأشار وائل القباني إلى أن  الزمالك يواجه مشكلة حالية في مركز المهاجم الصريح في الفريق، مضيفًا أن سيف الجزيري لا يؤدي بشكل جيد، وكان يجب على فيريرا ألا يعتمد عليه بشكل أساسي في كل المباريات.

وتحدث لاعب  الزمالك السابق عن أن الكرة المصرية لم يعد بها فريق يمتلك مستوى ثابتًا.

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