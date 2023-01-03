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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

من اسرة واحدة..

الطب الشرعي الأردني يكشف هوية قتلى حريق الكرك

حريق - ارشيفي
حريق - ارشيفي

أكد  مدير طب شرعي إقليم الجنوب في مستشفى الكرك الاردني الدكتور حسن الهواري لـ"العربية الأردن" إن حريق خيمتين في الأغوار الجنوبية تسبب بوفاة أسرة كاملة مكونة من أب أربعيني وأم ثلاثينية وثلاثة أبناء من الجنسية الباكستانية دون العاشرة من العمر.

وكانت  فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك الأردنية قد نجحت في إخماد  حريقاً شبَّ فجر اليوم في خيمتين بمنطقة غور المزرعة.

وبحسب الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردني فقد تسبب الحريق في وفاة خمسة أشخاص من إحدى الجنسيات الآسيوية.

وبين أن الوفيات جاءت نتيجة تعرضهم لحروق بالغة حيث تم نقلهم إلى مستشفى غور الصافي الحكومي، مشيرا إلي أنه تم فتح تحقيق بأسباب الحريق. 

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