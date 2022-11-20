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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشهد مروع..حريق ضخم في الأردن إثر انفجار مستودع بنزين| فيديو

صدى البلد

أفاد التلفزيون الأردني في خبر عاجل له، باندلاع حريق ضخم في مستودع للبنزين في منطقة الشلالة بمحافظة العقبة، جنوبي الأردن، في وقت متأخر من مساء السبت.

وأكد التلفزيون الأردني اندلاع حريق ضخم في منطقة الشلالة بمحافظة العقبة جنوبي الأردن، وأن كوادر الدفاع المدني تتعامل مع الحريق.

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وأفاد مسؤول أردني بأنه لم ينتج عن الحريق أي إصابات.

ونشرت قناة "الحدث" السعودية مقطع فيديو للحادث، يظهر الدخان الكثيف المتصاعد إثر حريق مستودع البنزين في الشلالة جنوبي الأردن.

https://www.youtube.com/shorts/g-Q8dNFmUmo?feature=share

 

الأردن حريق مستودع بنزين العقبة الشلالة

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