بعد انفجار السليمانية.. الأردن توجه رسالة لـ العراق

أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن أحر التعازي وصادق المواساة لحكومة وشعب جمهورية العراق الشقيق بضحايا حادثة انفجار نظامٍ غازيٍّ بأحد المنازل في محافظة السليمانية في إقليم كردستان في جمهورية العراق الشقيق، أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات.

وأكدت الوزارة تضامن المملكة مع الحكومة والشعب العراقي الشقيق، معربةً عن تعازيها لأسر الضحايا، والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

وارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي أدى الى انهيار منزل في مدينة السليمانية، ليلة أمس، الى مصرع 11 شخصاً فضلا عن 13 جريحاً.



وأدى انفجار منظومة غاز في أحد منازل منطقة "كازيوه" في السليمانية الى انهيار المنزل بالكامل، وقوع خسائر بشرية، فضلاً عن تضرر منازل وسيارات أخرى محيطة بالمنطقة جراء الانفجار.