عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يشترط التسبيح بعد الصلاة على طول؟

صدى البلد

هل يجب عدم التحدث مع اى شخص ما بين وقت الصلاة والتسبيح ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو على صفحة الإفتاء بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

 

وأجاب عبدالسميع، قائلًا: التسبيح مستحب وليس واجب، ووقته بعد الانتهاء من الصلاة المفروضة فلو أردت ان تسبح بعد الصلاة فهذا اولى ثم تصلي السنة الأولى ألا تنشغل بالكلام قبل ان تسبح تسبيحات الصلاة فالتسبيحات تكمل ما حدث فى الصلاة من كسور فلا يتناسب ان تدخل كلاماً ثم تسبح.

إزاي تمحو ذنوب اليوم والليلة.. عالم بالأوقاف يوضح

كيف أشعر بالبركة في راتبي ؟


فضل الذكر بعد الصلاة
 

يعتبر الذكر بعد الصلاة من العبادات التي فيها تسابق على الخير، وهذا التسابق يؤدّي إلى الحصول على درجات عالية عند الله في الجنة.

الذكر بعد الصلاة يعمل على المحافظة على العلاقة الطيبة مع الله في الشدّة والرخاء، وبالتالي يحافظ المسلم على حبل التواصل مع الله دائمًا، ومن عرف الله أحبه وأقبل عليه وأخلص له.

الذكر بعد الصلاة يقوي الجسم ويمنح النور في الوجه، بالإضافة إلى أنّها تجلب الرزق لصاحبها. ترتقي بالمسلم إلى باب الإحسان، أي أن يعبد الله كأنّه يراه.

الذكر بعد الصلاة يباعد بين العبد والشيطان؛ فهو يطرده ويقمعه.

يعدّ الذكر سببًا للحصول على رضى الله -تعالى-. ذكر الله -تعالى- راحةٌ للقلب، وانشراحٌ للصدر؛ فهو يزيل الغم والهم من القلب.

يكون الذكر سببًا من أسباب جلب الرزق، وتوسعته.

يعدّ الذكر من أحبّ الكلام إلى الله -تعالى-.

يغفر الله -تعالى- للعبد ذنوبه بذكره، ويضع عنه خطاياه وسيئاته.

يعتبر الذكر من أفضل ما يقابل العبد به الله -تعالى- يوم القيامة؛ فيزيد في ثقل ميزان حسناته.

فضل الذكر بعد الصلاة هل يشترط التسبيح بعد الصلاة على طول التسبيح أنواع التسبيح وفضله التسبيح بعد الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام يخسر 260 جنيها.. انهيار سعر الذهب اليوم فى مصر

بعد التنمر عليها.. رامي رضوان: بنتي زي القمر وكلام الناس ملوش قيمة

هاجموا والدها وتنمروا عليها.. ما قصة إبنة عمرو السولية ؟

أخيرًا لبست العباية.. مفاجأة الظهور الأول لجورجينا صديقة رونالدو في السعودية

بعد القبض عليها.. بلوجر شهيرة تواجه عقوبة الإعدام

خط النهاية.. نقطة فاصلة لرحيل محمد صلاح عن ليفربول

مفاجأة.. تفاصيل القبض على عازف الأورج محمد عبدالسلام بعد أيام من إيقافه

بقيمة 180 ألف جنيه.. كواليس القبض على بلوجر وتاجر مخدرات التجمع الخامس

ترشيحاتنا

عاجل.. وصول صفقة الأهلي الجديدة إلى القاهرة

تعليق مثير من رضا عبد العال على أداء فيريرا وشيكابالا

الثلوج تزين جبال اللوز في السعودية .. فيديو وصور

بسبب فرجاني ساسي.. مرتضى منصور يهاجم أمين عمر مجددًا

قتلت أمها مع عشيقها.. جنايات بورسعيد تحاكم المتهمة مع عشيقها الطفل

هل يشترط التسبيح بعد الصلاة على طول؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عفش مغشوش.. بيع أثاث بـ 3 آلاف جنيه والخشب "كارتون مضغوط"

رخيصة جدا .. وصفة طبيعية لعلاج القولون وتطهيره

خطة ريجيم سريعة هتخلصك من دهون البطن العنيدة في 14 يوما فقط

متستهونش بيه .. مخاطر إهمال علاج الضغط المرتفع

فيديو

غرق مدينة براني .. سيول وأمطار غزيرة بمحافظة مرسى مطروح |فيديوجراف

العليا لمكافحة كورونا تكشف حقيقة عودة المتحور الجديد.. شاهد

زيادة جديدة في الأجور.. مفاجآت سارة للمواطنين بعد شهر رمضان

القبض على شيرين وحسام حبيب في لبنان والتحقيق معهما | اعرف السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لمعارضي توثيق الطلاق.. أين المشكلة؟

عبد المعطى أحمد

عيد ميلاد مجيد لأقباط مصر

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان 13

أحمد نجم

عام جديد بفكر أفضل

المستشار أسـامة الصعيدي

المفتاح والسر فى العام الجديد

إلهام أبو الفتح

يا رب.. 2023 سنة سعيدة

الدكتور محمد داود

كيف نستشرف المستقبل لعام جديد؟!

النائبة عفاف زهران

قرارات البنك المركزي والممارسات غير المشروعة على الدولار

اﻟﻤﺰﻳﺪ