مستخلصي الجمارك: اهتمام من القيادة السياسية للإفراج عن كافة السلع المستوردة..فيديو

أكد أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، أن هناك اهتمام من القيادة السياسية للإفراج عن كافة السلع المستوردة، لتوفير كافة إحتياجات المواطنين.

قال أحمد عبد الواحد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إنه تم الإفراج عن أكثر من 60 أو 70 % من السلع التى كانت عالقة بالموانئ طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

يحقق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي

وتابع رئيس شعبة مستخلصي الجمارك، أن سرعة الإفراج الجمركى تؤدى إلى زيادة التصدير وهو ما يحقق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار

