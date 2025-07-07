أصغر سيارة كهربائية من تويوتا بمواصفات سوزوكي ولاندكروزر.. شاهد

في ظل مساعي تويوتا لتعزيز استراتيجيتها متعددة المسارات في أوروبا، تتجه الشركة بخطى ثابتة نحو توسيع عروضها الكهربائية، إلى جانب مركباتها الهجينة الراسخة.

وأثناء عرض خاص في اليونان، كشفت الشركة عن ثلاثة طرازات كهربائية جديدة ستنضم قريبًا إلى الأسواق الأوروبية، من بينها bZ4X المحدثة، وC-HR+، إلى جانب Urban Cruiser الكهربائية بالكامل، التي لفتت الأنظار بكونها أصغر وأحدث طراز SUV كهربائي للشركة.

أصغر SUV كهربائية من تويوتا... بتوقيع سوزوكي

رغم أن اسم Urban Cruiser يرتبط بعراقة تويوتا، فإن النسخة الكهربائية الجديدة تمثل تعاونًا وثيقًا مع شركة سوزوكي، حيث تعتمد السيارة على منصة Heartect-e التي طوّرتها سوزوكي، وهي نفس المنصة التي ستعتمد عليها النسخة الكهربائية القادمة من Vitara.

بهذا، تختلف Urban Cruiser الجديدة جذريًا عن شقيقتها Yaris Cross، رغم التشابه في الفئة والسوق المستهدف.

يلاحظ أن التصميم الخارجي والداخلي للسيارة يحاكي إلى حد بعيد طرازات سوزوكي الكهربائية، مع بعض التعديلات البصرية التي تعزز طابع تويوتا.

وقد تم تحسين الخطوط الخارجية لتناسب الذوق الأوروبي، مع واجهة أمامية مغلقة وأضواء LED متصلة، بينما يوفر الداخل تصميمًا عمليًا، مع شاشة لمس مركزية حديثة وعدادات رقمية بالكامل.

من حيث الأداء، ستتوفر Urban Cruiser بعدة خيارات، أبرزها:

بطارية ليثيوم فوسفات حديد (LFP) بسعة 61 كيلوواط/ساعة.

مدى كهربائي يصل إلى 400 كيلومتر في نسخة الدفع الأمامي.

نسخة أقوى بنظام دفع رباعي ثنائي المحرك بقوة 182 حصانًا، لكنها توفر مدى أقصر يبلغ حوالي 350 كيلومترًا.

إطلاق مرتقب في خريف 2025

من المتوقع أن تصل Urban Cruiser الكهربائية إلى الأسواق الأوروبية في خريف عام 2025، حيث تسعى تويوتا إلى جذب العملاء الباحثين عن سيارة SUV مدمجة، عملية، وصديقة للبيئة، وبسعر منافس.

كما يعد هذا الطراز جزءًا من خطة تويوتا للوصول إلى مزيج متكامل من السيارات الكهربائية والهجينة في أوروبا بحلول عام 2030.

تجسد Urban Cruiser مثالًا جديدًا على كيفية استفادة تويوتا من شراكاتها التقنية لتقديم طرازات مبتكرة ومصممة خصيصًا للأسواق الإقليمية، دون المساومة على الهوية والاعتمادية التي عُرفت بها.