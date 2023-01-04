مقتل عامل علي يد بائع بسبب خلافات بينهما في الوايلي

لقي عامل مصرعه إثر تعدي بائع عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض مما أدى إلي وفاته بعد تشاجرهما بسبب خلافات سابقة بالوايلي .

تبلغ لقسم شرطة الوايلى من إحدى المستشفيات بإستقبالها عاملا مقيما بدائرة القسم مصاب بجرح نافذ وتوفى متأثراً بإصابته .

بالانتقال وسؤال والده قرر بحـدوث مشادة كلامية بين نجله وآخر يحمل جنسية إحدى الدول تطورت لتعدى الأخير على نجله بالضرب باستخدام سلاح أبيض نتج عن ذلك إصابته .

على الفور وجه اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة بسرعه ضبط المتهم وتبين أنه بائع يحمل جنسية إحدى الدول مقيم دائرة القسم وبحوزته السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة "سكين" .

بمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة بينهما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.