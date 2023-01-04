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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

غازات سامة وحشرات.. أهالى حوش شاكر بمدينة الوفاء يستغيثون من محطة صرف الجبل الأصفر

محطة صرف الجبل الاصفر
محطة صرف الجبل الاصفر

استغاث عدد من أهالى منطقة حوش شاكر وشارع الترولي بمدينة الوفاء أمام محطة صرف عقد 16 الجبل الاصفر بسبب التلوث البيئى الناتج عن  محطة الصرف .

وأضاف أحمد عبد السميع محمد أحد سكان المنطقة أن محطة الصرف ينبعث منها الحشرات والغازات سامة يوميا.

وأكد مجدي مهدي أن الغازات السامة الناتجة عن المحطة تعرض حياتنا للخطر مؤكدا انهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسؤلين ولكن دون جدوى .

وناشد الأهالي كلا من مجلس الوزراء والقائمين على وزارة البيئة ومحافظة القاهرة التدخل فورا لانقاذ اهالى المنطقة من كارثة بيئية .

للتواصل مع مقدم الشكوى عبر الرقم الاتى 

01095852233


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وايمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسؤولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسؤولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسؤولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

محافظة القاهرة مجلس الوزراء مدينة نصر التلوث البيئي كارثة بيئية الحشرات الجبل الأصفر الخط الساخن 5731

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