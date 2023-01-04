غازات سامة وحشرات.. أهالى حوش شاكر بمدينة الوفاء يستغيثون من محطة صرف الجبل الأصفر

استغاث عدد من أهالى منطقة حوش شاكر وشارع الترولي بمدينة الوفاء أمام محطة صرف عقد 16 الجبل الاصفر بسبب التلوث البيئى الناتج عن محطة الصرف .



وأضاف أحمد عبد السميع محمد أحد سكان المنطقة أن محطة الصرف ينبعث منها الحشرات والغازات سامة يوميا.



وأكد مجدي مهدي أن الغازات السامة الناتجة عن المحطة تعرض حياتنا للخطر مؤكدا انهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للمسؤلين ولكن دون جدوى .



وناشد الأهالي كلا من مجلس الوزراء والقائمين على وزارة البيئة ومحافظة القاهرة التدخل فورا لانقاذ اهالى المنطقة من كارثة بيئية .

للتواصل مع مقدم الشكوى عبر الرقم الاتى

01095852233



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