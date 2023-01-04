45 مليون جنيه أرباح النيل للأدوية خلال 5 أشهر

أعلنت شركة النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، التابعة للشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام عن ارتفاع أرباحها خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري 2022/2023على أساس سنوي.

وأوضحت المؤشرات المالية لشركة النيل للأدوية اليوم، تسجيل صافي ربح شامل الضريبة بلغ 45.4 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية نوفمبر 2022، مقابل 44.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق له.

يشار إلى أن النيل للأدوية والصناعات الكيماوية- النيل، حققت أرباحاً بلغت 20.83 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 18.71 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الأول من العام المالي الجاري إلى 231.33 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 207.3 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

منتجات الشركة

وتعد شركة النيل للأدوية من أكبر شركات الأدوية فى الشرق الأوسط، وتقوم الشركة بصناعة وتسويق الأدوية ومستحضرات التجميل والمستحضرات الطبية والخلاصات والأدوية البيطرية.



وتمتلك الشركة القابضة للادوية والكيماويات والمستلزمات الطبية 67% من اسهم الشركة ،ويمتلك اتحاد العاملين المساهمين 5%، والباقى (28%) مملوك للقطاع الخاص بحسب الموقع الرسمي لوزارة قطاع الأعمال العام