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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أهالي شطورة يطالبون بالرقابة على الأسعار.. فيديو

أهل سوهاج
أهل سوهاج

أشاد عبد الحافظ بخيت، مدير عام ديوان الثقافة، وعضو كُتاب مصر، واتحاد المُثقفين العرب، بوالد الإعلامي أحمد موسى كونه مثل وقدوة لأهالي قرية شطورة.

وقال بخيت، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» عبر فضائية «صدى البلد»، إن أهالي الصعيد لم يكونوا يعيشون في حياة كريمة؛ قبل أن يُطلق الرئيس السيسي مبادرة حياة كريمة؛ من أجل خدمة المواطنين البُسطاء.

من جهته أوضح المهندس أحمد داخلي، مدير عام بالمعاش، أهمية حياة كريمة في الصعيد، مؤكدًا أن الرئيس السيسي تقلّد مناصب الحُكم في ظروف صعبة؛ وعلى الرغم من ذلك نفّذ مبادرة حياة كريمة لخدمة المواطنين، مُطالبًا التجار بالحد من ارتفاع أسعار السلع.

كما رحب المواطن أحمد علي عسكر، من أبناء شطورة، ويعمل في مجال الزراعة، بالإعلامي أحمد موسى قائلاً: «ابن شطورة ابن طهطا ابن مصر، اللي بينور أي مكان حول العالم»، مؤكدًا أن الزراعة تأثّرت لعدم توحيد الصنف المُراد زرعه (مثل القطن)، وشطورة تشهد ضعف الكهرباء، ومواسير المياه تحتاج إلى تغيير، ورقابة تموينية على السلع.

من ناحيته طالب الشاعر راضي علي الطهطاوي، عضو اتحاد كُتاب مصر، ابن قرية عرب بوخواج، بإنشاء وحدة بيطرية لأهالي بلدته. كما قالت المهندسة مروة، مسؤولة مشروعات حياة كريمة، إن الصرف الصحي الخاص بالمبادرة ما زال مُعطّلًا في قرية شطورة؛ مطالبة بإنشاء وحدة إطفاء، ووحدة إسعاف بجزيرة القرية، وتجديد الوحدة الصحية.

وأوضحت في حلقة خاصة من محافظة سوهاج قُبيل افتتاح الرئيس السيسي عددًا من المشروعات القومية، غدًا الخميس، أنه لا تُوجد رقابة على الأسعار؛ حيث وصل كيلو اللحوم إلى 200 جنيهًا، وسعر كيلو الفراخ لـ 55 جنيهًا، مطالبة بضرورة مُراقبة الأسواق؛ لضبط أسعار السلع.
 

أحمد موسى الرئيس السيسي شطورة على مسئوليتي

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