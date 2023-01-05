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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب والرياضة تواصل تسليم الدراجات الهوائية لأسر الشهداء والمصابين

صدى البلد

قامت وزارة الشباب والرياضة بتسليم مجموعة من أسر الشهداء والضحايا دراجات مبادرة " دراجتك..صحتك" بالتنسيق مع صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي  ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم.

قامت الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بوزارة الشباب والرياضة بتسليم أسر الشهداء والضحايا الدراجات الهوائية من محافظات " القاهرة ، الجيزة ، المنيا ، الفيوم ، بنى سويف ، سوهاج ، أسيوط ، الشرقية ، بورسعيد ، دمياط ، كفر الشيخ، المنوفية ، الغربية ، البحيرة ، القليوبية ، الدقهلية ، الأقصر، الإسماعيلية ، البحر الأحمر ، قنا" وجارى تسليم محافظات " أسوان ، الإسكندرية" بالإضافة إلى بعض الأسر من محافظتي القاهرة والجيزة ليصل إجمالي عدد الدراجات حتى الآن  ٥٠٤ دراجة.

وتدعم  وزارة الشباب والرياضة  جميع الدراجات الهوائية، ويتحمل صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم نسبة 50% من قيمة الدراجات بعد دعم وزارة الشباب والرياضة ويتحمل والمستفيدين 50%.

أوضح وزير الشباب والرياضة، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المواطنين على ركوب الدراجات ، وإتاحة الفرصة لاستخدام وسائل التنقل النشط .

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