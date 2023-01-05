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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

فريق طبي ينجح في استخراج حصوة متشعبة بالمنظار الجراحي لمريض بكفر الشيخ

د.نادر الخميسي
د.نادر الخميسي

نجح أطباء قسم المسالك البولية بمستشفى كفر الشيخ العام في استخراج حصوة متشعبة حجمها 7.5 × 3.5 سم، بحوض الكلي اليسرى لمريض 36 سنة بالمنظار الجراحي بجرح أقل من واحد سنتيمتر.


واستقبل مستشفى كفر الشيخ العام مريضاً في العقد الثالث من عمره، يعاني من ألم شديد بالكلي وبعد إجراء الأشعات والتحاليل اللازمة تبين أن المريض، يعاني من حصوة متشعبة بحوض الكلي وحالة الكلى اليسرى سيئة.

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وبعرض الأشعات والتحاليل علي الدكتور نادر الخميسي، استشاري المسالك البولية، ورئيس قسم المسالك بالمستشفى العام، وجه بنقل المريض إلى غرفة العمليات، لتفتيت الحصوة المتشعبة في حوض الكلي، واستخراجها بالمنظار الجراحي.

 

 وأجرى العملية الدكتور نادر الخميسي، استشاري ورئيس أقسام جراحه ومناظير الكلى والمسالك البولية والتناسلية بمستشفى كفر الشيخ العام والدكتور أحمد فريج حسان، إخصائي جراحة ومناظير الكلى والمسالك البولية والتناسلية والدكتور عبد الحميد فكري والدكتور إبراهيم مغنم، والدكتور أحمد عرفات هيبة وإخصائي التخدير، والدكتور محمد مطاوع وتمريض عمليات شيماء عبد الناصفة.

 

ووجه أهل المريض الشكر لإدارة مستشفى كفر الشيخ العام الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى وللأطباء على مجهوداتهم الطبية والعناية اللازمة التي نالها المريض داخل المستشفى.

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