كنا نستحق الفوز| أول تعليق من الداخلية بعد التعادل مع الزمالك

أبدى أبوالمجد مصطفى، المدرب العام لفريق الداخلية، رضاه عن أداء فريقه أمام الزمالك في مباراة اليوم.

وأضاف أبوالمجد في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا الذي يذاع على قناة المحور، أن فريقه خسر نقطتين أمام فريق الزمالك.

وأوضح المدرب العام لفريق الداخلية، أن فريقه خاض مباراة قوية وأضاع أكثر من هدف أمام الزمالك، لافتا إلى أن فريقه كان يستحق الفوز، لكن في النهاية لم نستطيع الحفاظ على التقدم.

وتعادل الزمالك أمام الداخلية بهدف لكل منهما، بالمباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الـ١٢ من مسابقة الدوري الممتاز