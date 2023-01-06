برلماني: الأزهر والكنيسة لعبا دورهما في ترسيخ الوحدة الوطنية

تقدم الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي، بالتهنئة القلبية لقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والاخوة الاقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذى يحل علينا في السابع من يناير من كل عام .

وقال "الصالحي" إن احتفالات مصر باعياد الميلاد المجيد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى اصبح كل المصريين يحرصون على الاحتفال بهذه الذكرى العطرة ليتعانق الهلال مع الصليب فى مواجهة وإفساد وإفشال جميع المؤمرات والتحديات الداخلية والخارجية التي تواجه الدولة، مؤكداً أن وحدة وتماسك جميع المصريين من المسلمين والمسيحيين أنقذ مصر من كل التحديات التى واجهتها على مر الزمان.

ووجه الدكتور محمد الصالحى التحية والتقدير لقداسة البابا تواضروس الثانى على مواقفه التاريخية والمشرفة تجاه مصر وجميع مؤسساتها وشعبها العظيم والتى سجلها التاريخ بحروف من نور واصبحت راسخة فى عقول وقلوب كل المصريين، مؤكداً أن الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر والكنيسة المصرية بقيادة قداسة البابا تواضروس الثانى اصبح لهما دورهما الكبير فى ترسيخ الوحدة الوحدة فى أروع صوره .