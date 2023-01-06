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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أهلي 2008 يواجه القناة اليوم في بطولة الجمهورية

صدى البلد

يلتقي فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٨ اليوم الجمعة خارج ملعبه مع القناة، في المباراة التي تقام بين الفريقين بالإسماعيلية، ضمن الجولة ١٤ من بطولة الجمهورية.

يدخل «أهلي ٢٠٠٨» مباراة اليوم وهو يمتلك في رصيده ٣٢ نقطة، من الفوز في ١٠ مباريات، والتعادل في مباراتين، والخسارة في مباراة واحدة، حيث فاز على فاركو ٣ - ١، وعلى الجونة ١ - صفر، وتعادل مع فيوتشر ٢ - ٢، وفاز على وادي دجلة ٤ - ٢، وعلى سموحة ٣ - ١، وعلى الإسماعيلي ١ - صفر، وعلى إنبي ٣ - صفر، وعلى البنك الأهلي ١ - صفر، وتعادل مع المصري ٣ - ٣، وفاز على أسوان ٤ - ١، وعلى الزمالك ٢ - صفر، وعلى غزل المحلة ١ - صفر، مسجلًا ٢٨ هدفًا مقابل ١٠ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٨ تامر حسن مديرًا فنيًا، وعمرو عبد الفتاح مدربًا عامًا، وعاصم محسن مدربًا لحراس المرمى، وأحمد فؤاد إداري الفريق، ومحمد الجمال طبيب الفريق، ومهاب هاني مخطط الأحمال، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.

 

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