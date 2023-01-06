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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعد تعرضه لأزمة صحية.. معلومات عن الشاعر عمرو المصري

عمرو المصري
عمرو المصري

أجرى  الشاعر عمرو المصري، عملية قسطرة في القلب حيث أصيب بنزيف حاد في الدماغ والأذن أدى إلى هبوط في الدورة الدموية.

وكتب عمرو المصري عبر حسابه على  فيس بوك: "الحمد لله رب العالمين كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، من إمبارح للنهاردة قضيت أصعب يوم في حياتي الحمد لله، بدأت بنزيف جامد من منطقة الدماغ والأذن أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ".

وتابع: "وصل ضغطي إلى 40 ولولا ستر الله كان زمانكم بتودعوني؛ ثم بعدها اشتباه في جلطة في عضلة القلب، وعملت قسطرة على القلب لتركيب دعامة ولكن بفضل الله نجوت  وبفضل الله اليوم في حال أفضل نسبيا بعد ما كان إمبارح أصعب يوم مر عليا في حياتي".

واختتم: "الحمد لله في كل الأحوال، شكرا يا رب على كل حاجة، وإن شاء الله أطمنكم عليا بعد التعافي، دعواتكم".

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نستعرض لكم في التقرير التالي أبرز المعلومات عنه:

قدم الشاعر عمرو المصري العديد من الأغاني العربية وكان أغلبها بالتعاون مع الملحن عمرو الشاذلي حيث كونا فريق ناجح جداً، ومن أبرز أعماله “ملكش مكان” لـ شيرين عبد الوهاب، لحن: عمرو الشاذلي، انترو بيانو : محمد مجدي، كوردات بيانو : امير سمير.

وطرح المطرب تامر عاشور، قبل قليل أحدث أغنياته باسم «هتوحشنا» على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب على طريقة السينجل.  

الأغنية الجديدة تعاون فيها تامر عاشور مع الشاعر الغنائي عمرو المصري ومن ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد مجدي وميكس وماستر أمير محروس.  

 

عمرو المصري الشاعر عمرو المصرى محمد مجدى تامر عاشور عمرو الشاذلي

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