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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مشروعات بكافة المجالات.. برلماني: حياة كريمة غيرت معيشة المواطنين بقرى الصعيد

النائب إمام منصور
النائب إمام منصور

قال النائب إمام منصور عضو مجلس النواب أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتماما كبير بصعيد مصر منذ توليه مقاليد حكم البلاد، من أجل إحداث تنمية شاملة عن طريق إنشاء المجمعات الصناعية الجديدة وتوفير فرص عمل ملائمة وجعله جاذب للسكان وليس طارد كما كان سابقا.

 

وتابع منصور أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعاد الحياة مرة أخرى للصعيد مرة أخرى، بعد سنين طوال عانى خلالها من التهميش وعدم الاهتمام، مشيرا إلى ان الفترة القادمة ستشهد مزيداً من التطور والتوسع في المشروعات التنموية بكافة المجالات لمجابهة التحديات والمشاكل التي كانت تعاني منها .

 

وأضاف عضو مجلس النواب أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى عدد من المشروعات القومية فى محافظة سوهاج، يؤكد خطة الدولة الجادة للاستفادة من مقدرات الصعيد خاصة انه يمتلك قوة بشرية هائلة قادرة على إحداث التنمية.

 

وثمن النائب إمام منصور جهود مبادرة حياة كريمة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين بقرى الصعيد، مشيرا إلى ان هذه الجهود لا يمكن تغافلها ودورها في الارتقاء بجودة حياة المواطنين بما يضمن عيشهم حياة كريمة تليق بهم.

الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب المشروعات القومية محافظة سوهاج المجمعات الصناعية

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