أهالي عزبة المرح بالمنيا يشيعون جثتي شابين من ضحايا حريق مصنع بالأردن|فيديو

قدم صدى البلد بثا مباشرا لجنازة الشاب طه خلف أحد ضحايا حادث حريق مصنع تدوير إطارات السيارات بدولة الأردن بعدما شيع أهالي عزبة المرح التابعة لمركز المنيا اثنين من أبناء العزبة لقيا مصرعهما في ذات الحريق مساء أمس.

فقد شيع الآلاف اليوم جثة شابين بعد إصابتهما بحروق وكسور تسببت في وفاتهما في حادث اندلاع حريق هائل بمصنع لتدوير اطارات السيارات بالأردن وسط حالة من البكاء والعويل بين المشيعين.

وقال فضيلة الشيخ محمد علي ابن عم الضحايا أن الجنازة شيعها آلاف المواطنين من أهالي المرح وطوخ والقرى والعزب المجاورة فالحادثة مفجعة والمصاب جلل ونحتسبهم عند الله سبحانه وتعالى من الشهداء وان يتغمدهم الله جميعا بواسع رحمته فهولا الضحايا الشباب خرجوا من أجل طلب الرزق والانفاق على أبنائهم وأسرهم وذويهم لتحسين مستوى معيشتهم ونطلب العون من الله أولا ثم من الجهات المسؤله فمهما كانت المطالب لن توفي بقيمة المفقود فالاسر الثلاثه مات سندها وعائلها ولابد من تعويضهم بالحصول على كافة حقوقهم الماليه والمعنويه وتوفير جميع احتياجاتهم على أكمل وجه.

وأضاف فضيلة الشيخ محمد علي إن جميع المتوفين والمصابين سافروا منذ عدة سنوات للعمل في الأردن من أجل تحسين مستوى معيشة أسرهم وغادروا بحثا عن فرصة عمل وجميعهم متزوجون ولديهم أبناء مشيرًا إلى أن العزبه في حالة حزن شديد على الضحايا والمصابين.

ومن جانبها أعلنت وزارة القوى العاملة أنها تلقت تقريرا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالأردن بشأن متابعة حادث حريق بمصنع لإعادة تدوير الإطارات بمنطقة الموقر جنوب شرق العاصمة الأردنية عمان تسبب في وفاة ثلاثة شباب وإصابة 4 اخرين إثر وقوع حريق هائل بالمصنع وجميعهم من عزبة المرح التابعة لقرية طوخ الخيل بمركز المنيا.

وقال التقرير بحسب بيان للوزارة ان وزير القوى العاملة حسن شحاتة وجه مكتب التمثيل العمالي بمتابعة ضحايا الحادث والاطمئنان على حالة المصابين.



كما أصدرت وزارة الخارجية بيانا أكدت خلاله متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين بحادث انفجار أحد الأفران بمصنع لتدوير الإطارات بمنطقة شرق العاصمة الأردنيةر والذي أسفر عن وقوع ضحايا بلغ عددهم 7 مواطنين توفى منهم 3 وأصيب 4 أخرين.

وفى إطار توجيهات وزير الخارجية للبعثة الدبلوماسية بالأردن تواصلت السفارة المصرية في " عمان" فور وقوع الحادث مع الجهات المعنية بالدولة للوقوف على تطورات الحادث حيث توجه القنصل المصري في عمان في حينه إلى مستشفى «البشير» العام للاطمئنان على أوضاع المصابين الصحية والتأكد من حصولهم على أفضل رعاية صحية وتقديم أوجه الرعاية القنصلية لهم.

وزار القنصل المصابين حيث تبين أن اثنين منهم في حالة خطرة واثنين أخرين حالتهما مستقرة، غادر أحدهما المستشفى بعد تحسن حالته الصحية، لأن إصابته كانت طفيفة، ويجرى استكمال علاج باقى المصابين بالحادث، وتواصل السفارة جهودها للإسراع بإنهاء إجراءات نقل المواطنين الـ 3 الذين لقوا حتفهم في الحادث، فضلًا عن إجراء الاتصالات والإجراءات اللازمة، لضمان حصول الضحايا وورثة المتوفين على جميع حقوقهم من تعويضات حسبما تفضي له التحقيقات الجارية حول الحادث.

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