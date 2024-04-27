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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

صحف الإمارات| هزة أرضية تضرب ساحل خورفكان.. ومبادرة مصرية تحقق اختراقاً بمباحثات التهدئة في غزة

صحف الإمارات
صحف الإمارات

الإمارات: هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في ساحل خورفكان
الإمارات تستقبل الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان
«مبادرة مصرية» تحقق اختراقاً بمباحثات التهدئة في غزة
جامعة كولومبيا الأمريكية تنظر في تصرفات رئيستها
انتهاء الأسبوع الأول من محاكمة ترامب التاريخية
إطلاق صواريخ متعددة في كوريا الشمالية


سلطت الصحف الإماراتية اليوم، السبت، الضوء على عدد من الأخبار  الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية والتي نتناولها في السطور التالية.

محليًا، ذكرت صحيفة "البيان"، أن المركز الوطني للأرصاد أعلن عن تسجيل هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في ساحل خورفكان.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـه سجلت الهزة الساعة  3:03  صباح اليوم حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، على عمق 5 كيلو متر وبشدة 2.8 على مقياس ريختر، مشيراً إلى أن الهزة محسوسة بشكل خفيف في المنطقة وليس لها تأثير على الدولة.

كما نقلت أن الدفعة الـ 16 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، والتي تضم 25 من الذين يحتاجون للعلاج والرعاية الطبية، بالإضافة إلى 51 مرافقاً من عائلاتهم وصلت إلى الإمارات، فجر اليوم.

وعقب هبوط الطائرة، القادمة من مطار العريش المصري في مطار زايد الدولي، عملت الفرق الطبية على نقل الجرحى والمصابين التي تتطلب حالاتهم الرعاية الفورية إلى المستشفيات لتلقي العلاج، فيما تم نقل بقية الحالات والمرافقين إلى مدينة الإمارات الإنسانية مقر إقامتهم.

وحول تطورات الوضع في غزة، قالت "الاتحاد"، إن الفصائل الفلسطينية تسلمت دعوة جديدة لزيارة القاهرة لإجراء مشاورات حول سبل التوصل لاتفاق يقضي بوقف الحرب على غزة وإبرام صفقة لتبادل الأسرى، وذلك بعد زيارة وفد أمني مصري لإسرائيل، أمس، للاتفاق على إطار عام يفضي لإنجاز اتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك بحسب ما أكده مصدر مطلع لـ«الاتحاد».

عربيًا، ذكرت صحيفة "الاتحاد"، أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» حذّرت من تزايد خطر الفيضانات المفاجئة، جراء هطول أمطار غزيرة على أجزاء واسعة من اليمن خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتوقعت «الفاو» في نشرة الإنذار المبكر للأرصاد الجوية الزراعية، أن يشهد اليمن خلال الأيام المقبلة، زيادة تدريجية في هطول الأمطار إلى ما بين 150 و200 ملم في المتوسط، خاصة على محافظات المرتفعات الوسطى: «ذمار وإب وريمة وأجزاء من صنعاء والضالع»، وقد تؤدي إلى فيضانات واسعة النطاق.

في الشأن العالمي، ذكرت صحيفة "الخليج"، أن رئيسة جامعة كولومبيا الأمريكية واجهت ضغوطاً جديدة، الجمعة، مع انعقاد لجنة الإشراف بالجامعة لمناقشة محاولتها قمع احتجاجات هزت الجامعة قبل أسبوعين، وانتشرت في أنحاء البلاد وخارجها.

ونقلت أيضًا أن الأسبوع الأول من جلسات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الجنائية في نيويورك انتهى، الجمعة، بعد شهادة ناشر سابق لصحيفة شعبية قال: إنّه عمل على طمس قصص محرجة محتملة عن الرئيس السابق.

أما صحيفة "الإمارات اليوم" فسلطت الضوء على إشراف الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، على تجربة إطلاق صواريخ متعددة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية، وذلك بعد أيام قليلة من أول مناورة تحاكي «هجوماً نووياً».

وأوضحت الوكالة أن كيم أكد «ضرورة تنفيذ خطة إنتاج الذخيرة هذا العام، بطريقة نوعية». وقال إن قاذفة الصواريخ هذه، المجهزة بـ"تكنولوجيا جديدة، ستُحدث تغييراً استراتيجياً في تعزيز القوة المدفعية".

الامارات الفلسطينيين مبادرة مصرية غزة جامعة كولومبيا الأمريكية ترامب كوريا الشمالية

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