وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن سامح شكري، وزير الخارجية، يتوجه اليوم، السبت 27 أبريل، إلى العاصمة السعودية الرياض للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي، وعقد اجتماعات وزارية هامة حول الوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الزيارة ستتضمن مشاركة وزير الخارجية في مائدة مستديرة حول اضطرابات التجارة وسلاسل الإمداد في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى فعالية حول تعزيز الأمن العالمي والنمو، وجلسة رفيعة المستوى حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية سوف يشارك أيضاً فى عدد من الاجتماعات الهامة المرتبطة بالوضع فى قطاع غزة والقضية الفلسطينية، تتضمن اجتماع مجموعة الدول العربية الست المعنية بمتابعة الوضع في غزة، ولقاءً جامعا للمجموعة مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن، واجتماعا وزاريا آخر يضم عدداً من الدول المهتمة بحل القضية الفلسطينية على المستوى الدولي.

وأشار المتحدث الرسمى، إلى أن شكرى سوف يعقد عدداً من اللقاءات الثنائية مع وزراء ومسئولين دوليين مشاركين في أعمال المنتدى، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بمستواها، والتشاور حول القضايا والأزمات على المستويين الدولي والإقليمي.