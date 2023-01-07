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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يهنئ أقباط مصر بعيد الميلاد المجيد

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد

قدم الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش بمحافظة شمال سيناء، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، التهنئة لجموع الشعب المصري والإخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة. 

جاء ذلك أثناء زيارة رئيس الجامعة إلى مقر مطرانية سيناء الشمالية، وكان في استقباله الأنبا قزمان، أسقف مطرانية سيناء الشمالية.
 

 

رفعة الوطن

وقال رئيس الجامعة العريش: “إننا على طريق المواطنة سائرون ولن نحيد أبدا عن التعايش الإنساني والإيمان الأصيل بوحدة الوطن والجماعة الإنسانية”.

وأضاف: “الأديان لا تتطابق ولكن تتفق لرفعة الوطن، وأعيادنا الدينية رمز للحب والتسامح والترابط بين أبناء الشعب المصري مسلمين ومسيحيين، ودليل على وحدتنا والوطنية”، داعيا المولى عز وجل أن يرعى وحدتنا ويديم المحبة، وأن يحفظ الله وطننا الغالي مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

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العريش جامعه المسيحيين الميلاد اعياد

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