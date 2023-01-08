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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج الدلو .. حظك اليوم الأحد 8 يناير 2023 : شراء أو بيع ممتلكات جديدة

برج الدلو وحظك اليوم
برج الدلو وحظك اليوم

عندما يقع رجل برج الدلو في الحب لن يعرف بالضبط كيف يظهر مشاعره، وسيريد أن يُظهر بالضبط كم هو مثير ورائع ولكن من ناحية أخرى سيواجه صعوبة في التواصل مع ما يشعر به.

وإليك توقعات برج الدلو وحظك اليوم الأحد 8 يناير 2023 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي خلال السطور التالية.

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برج الدلو وحظك اليوم الأحد 8 يناير 2023

قد تضيف عائلتك وشريكك إلى قمة شعورك في العالم، قد لا يكتمل يومك بدون وجودهم بجانبك، قد يتركك السفر في مكانك دون داع، وربما يكون من الأفضل لك البقاء في المنزل شراء أو بيع الممتلكات سينعكس على حقيبة أموالك مع أرباح وخسائر، إن الحصول على المهمة التي كنت تتوقع تلقيها سيأتي إليك إذا كان هناك جهود مبذولة من جانبك إظهار التعاطف مع المقربين منك على الاقتراب منهم.

توقعات برج الدلو مهنيا

استمر في التدفق على العمل المخصص لك بالنمط المعتاد ولا تتسرع في إكمال المهمة.

‏توقعات برج الدلو صحيا

أنت تفعل الأساسيات بشكل صحيح وهذا ينعكس على صحتك، قد يكون لديك شيء تطبخه سرا لأسلوب حياة صحي، وبالتأكيد لا تحتاج إلى مشاركته مع أي شخص.

توقعات برج الدلو عاطفيا

قد يصنع شريكك شيئًا رائعًا لك لجذب انتباهك والاستمتاع به لفترة من الوقت.

توقعات برج الدلو في الفترة المقبلة

كن صالحًا في اتخاذ قرارات بشأن نفقاتك بما في ذلك وقت فراغك، لم يتبق الكثير من الأشياء فاستمتع قليلاً مع أصدقائك وعائلتك.

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