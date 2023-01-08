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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم الأحد 8-1-2023

سعر الذهب
سعر الذهب

استمر استقرار سعر الذهب في مصر مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-1-2023، بدون تغيير في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة والمشغولات الذهبية.


حسبما ذكر موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في أسعار المشغولات الذهبية، فقد وصل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأشهر انتشارا و الأكثر تداولا نحو 1770 جنيها للشراء و 1800 جنيها للشراء.

سعر الذهب اليوم السبت 7 يناير 2023


عيار 24


سجل سعر الجرام من عيار 24 الأعلي قيمة نحو 2023 جنيها للبيع و 2057 جنيها للبيع.


عيار 18


وصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية المختلفة نحو 1517 جنيها للبيع و 1543 جنيها للبيع.


عيار 14


وصل سعر أدني أعيرة الذهب وهو عيار 14 الأقل تداولا لنحو 1180 جنيها للبيع و 1200 جنيها للشراء.


سعر الجنيه الذهب


وصل سعر الجنيه الذهب نحو 14.16 ألف جنيه للبيع و 14.4 ألف جنيه للشراء.


أوقية الذهب


بلغ سعر أوقية الذهب نحو 62.911 ألف جنيها للبيع و 63.98 آلف جنيه للشراء.


كيلو الذهب


وصل سعر كيلو الذهب نحو 2.022 مليون جنيه للبيع  و 2.1 مليون جنيه للشراء.


سعر المصنعية


بحسب تقارير اقتصادية فإن سعر الذهب في مصر يختلف من محل لأخر وبالتالي هناك اختلافا في محددات سعر المصنعية والدمغة والتي تتراوح بين 30 و 65 جنيها وبحسب سعر ونوع العيار الذهبي الواحد أو التجار وبعضهم.

وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


لماذا الذهب؟

يبحث المستثمرون يوميًا عن الذهب و أعيرته المختلفة وكذلك سعر الجرام في مصر اليوم الخميس، والذي يقدمه موقع صدى البلد بشكل مُفصل فيما يلي حرصًا منه على التواصل مع القرّاء.  

استقرار نسبي


وفقا لما جاء بالشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن هناك حالة من الاستقرار النسبي في سعر المعدن الأصفر خلال الفترات السابقة، وهو ما أحدث نوعا من الطلب ف عمليات البيع والشراء .


وتعتبر العمليات الشرائية الكثيرة دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشكل كبير، وهو أمر كان غير محبب حتى من التجار قبل المستهلكين، لأنه سبب خسائر للتجار، إذ يقبل عددا من المستهلكين علي اقتناء الجنيه الذهب و السبائك وهو ما أحدث عددا من عدم التوازن في السوق في الفترات السابقة.

ارتباط بالدولار


وبحسب خبراء الاقتصاد والمال فإن سعر الذهب مرتبط بقيمة وسعر الصرف الأجنبي " الدولار" و ما يتوافق مع الأسعار العالمية، خصوا وأن التراجع الأخير في سعر الذهب مرتبط بمحددات أخرى.

واعتبر المحللون أن سعر عيار 21 الأوسع انتشارا والذي يعد العيار الأعلى وسعر مميز  خصوصا و أن المواطنين يرغبون في اقتناءه، بالإضافة إلي وجود تسعير مناسب لسعر عيار 14 والذي أصبح محل إقبال من المستهلكين.

ويرى المحللون أن الاستثمار في المعدن الأصفر مستمر باعتباره ملاذا آمنا ويحقق أرباحا معقولة للمستثمرين . 

 

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