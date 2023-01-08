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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس تاجري مخدرات لحيازتهما حشيش وبودر وسلاح بعين شمس

حبس
حبس

قررت نيابة عين شمس الجزئية، حبس عنصرين إجراميين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كمية من مخدرى الحشيش والبودر - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكلفت النيابة بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة فى ضبط عنصرين إجراميين لحيازتهما كمية من مخدرى الحشيش والبودر - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار، تمت عملية الضبط تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وتولت النيابة التحقيق .

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالمواد المخدرة وملاحقة وضبط مرتكبيها من العناصر الإجرامية.

وتم ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة قسم شرطة عين شمس) حال إستقلالهما سيارة "ملك أحدهما" بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدرى الحشيش والبودر - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار- مبلغ مالى.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى والسلاح النارى بقصد حماية نشاطهما الإجرامى والسيارة لسهولة التنقل.

حبس عنصرين إجراميين حبس حشيش الحشيش والبودر بودر بندقية خرطوش

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